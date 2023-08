Un tueur violent qui a matraqué son père à mort laisse Airbnb en bord de mer à des centaines de vacanciers sans méfiance

Des CENTAINES de vacanciers ont partagé un Airbnb en bord de mer avec l’hôte – sans savoir qu’elle est une tueuse reconnue coupable.

Michelle Nicholson, 52 ans, loue des chambres dans sa propre maison depuis cinq ans.

La tueuse condamnée Michelle Nicholson loue des chambres dans sa propre maison Crédit : NNP

Des invités sans méfiance, qui paient 36 £ la nuit, s’assoient et discutent avec elle dans le salon sans aucune idée qu’elle a assassiné son père.

Elle et son partenaire l’ont emmené dans une lande, l’ont matraqué avec un manche de hache et y ont mis le feu.

Mais sa propriété à Newbiggin-by-the-Sea, dans le Northumberland, a reçu des critiques élogieuses.

Un invité l’a qualifié de « véritable expérience de séjour chez l’habitant ».

Une source a déclaré : « C’est incroyable qu’une personne comme celle-là soit autorisée à louer des chambres dans sa propre maison à des personnes qui n’ont aucune idée de son passé. »

Keith, le père de Nicholson, était un ivrogne violent et un toxicomane qui a amené son frère à drogues.

Dans le but de débarrasser la famille de son influence, elle et David Smethurst, 33 ans, amoureux du nettoyeur de vitres, ont emmené Keith dans les North Yorkshire Moors et l’ont tué.

En 1995, Nicholson a été condamné à un minimum de 14 ans de prison, tandis que Smethurst en a été condamné à au moins 12 ans.

Lorsque le Sun lui a demandé dimanche si les invités étaient informés de son passé, elle a répondu : « Je n’ai aucun commentaire à faire. »

Elle a ajouté qu’elle retirerait l’annonce d’Airbnb, qui a été contacté pour commentaires.