Un tueur tordu a poignardé son ex-petite amie 47 fois puis l’a filmée alors qu’elle saignait lentement à mort

Un homme TWISTED a poignardé son ex-petite amie 47 fois, puis l’a filmée alors qu’elle saignait à mort.

Jan Peopl a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 15 ans sans libération conditionnelle pour le meurtre impitoyable de Nicole Porciello, 34 ans, alors qu’elle était innocemment assise sur le siège passager de sa voiture.

Nicole Porciello a été poignardée 47 fois et saignée à mort par son ex Crédit : Facebook

Jan Peopl a été condamné à la prison à vie pour le meurtre brutal de Nicole Crédit : Linkedin

Les premiers intervenants sur le site de l’accident Crédit : CTV News

Un tribunal de Vancouver a appris comment Jan a poignardé la mère d’un enfant après avoir découvert qu’elle sortait avec un autre homme quelques jours après avoir rompu avec le tueur psychopathe et l’a enregistrée en train de mourir.

Le juge a déclaré que les actions de Jan étaient « impitoyables, cruelles et égocentriques » et que l’enregistrement – qui a été diffusé devant le tribunal – montrait qu’il avait « un manque étonnant de remords » pour la femme qu’il prétendait aimer.

Lorsque son affaire a été portée devant le tribunal en février, Jan a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et son équipe de défense a demandé que sa libération conditionnelle soit réduite de 15 à 10 ans.

Il a déclaré au tribunal qu’il « attendait ce moment depuis longtemps pour vous dire à quel point je suis désolé ».

Ses avocats ont partagé des lettres qu’il a envoyées à un aumônier et à un employé de la prison montrant prétendument que le meurtrier était en détention provisoire.

La famille de Nicole a déclaré que Jan n’avait montré aucune émotion sincère, son père Joe lui disant: « Tu as détruit ma famille. Nos cœurs sont brisés. Tu as pris mon bébé et je ne serai plus jamais entier. »

La meilleure amie de Nicole, Ashley Engelson, a déclaré à Jan que son compagnon « serait toujours là » si elle ne l’avait jamais rencontré.

Le juge a également parlé d’une lettre manuscrite déchirante écrite par le fils de Nicole, exprimant son chagrin, et a admis qu’elle avait eu du mal à lire.

Lorsque les services d’urgence de Vancouver se sont précipités sur les lieux ce soir du 16 novembre 2018, ils ont vu Jan pris au piège dans son véhicule et se sont précipités pour le tirer à l’aide de machines pour couper le châssis de la voiture.

Mais ce n’est que lorsque la police a commencé à examiner les lieux pour déterminer comment l’accident s’était produit qu’ils ont vu le corps inconscient de Nicole gisant dans un fossé à proximité.

Les ambulanciers se sont précipités pour l’aider et ont remarqué qu’elle respirait toujours bien qu’elle ait été projetée à 30 pieds de distance lorsqu’ils ont remarqué que son corps était criblé de coups de couteau.

Nicole laisse derrière elle un fils de 10 ans Crédit : Facebook

Les secouristes libèrent Jan Crédit : CTV News

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est décédée plus tard des suites de ses blessures.

Lorsque la police a lancé une enquête pour découvrir exactement ce qui s’était passé cette nuit-là, ce qu’ils ont découvert s’est avéré terrifiant.

Nicole et Jan avaient eu une relation difficile – se séparant et se remettant constamment ensemble pendant sept ans.

Nicole était travailleuse de soutien aux élèves à l’école secondaire Templeton à Vancouver tout en prenant soin de son fils de 10 ans.

Elle était adorée par sa famille, ses amis et par les étudiants qu’elle encadrait, ce qui a rendu sa mort aux mains de Jan difficile à comprendre.

Jan était une toxicomane en difficulté qui avait été physiquement violente et contrôlante envers elle.

Il désapprouvait ses amies et détestait quand elle parlait à d’autres hommes.

Ainsi, lorsque Nicole l’a quitté neuf jours avant l’accident et a brièvement commencé à voir quelqu’un d’autre, la jalousie de Jan s’est accélérée.

Le soir du 16 novembre, il est allé chercher Nicole dans un véhicule de location alors que son fils était à l’entraînement de hockey et s’est disputé.

Jan a ensuite sorti deux couteaux de cuisine et a poignardé la femme de 34 ans à plusieurs reprises alors qu’elle était assise sur le siège passager.

Au lieu d’appeler à l’aide, Jan a enlevé sa veste ensanglantée, a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer une vidéo d’eux deux pendant que Nicole saignait.

Les images montrent Nicole couverte de sang et à bout de souffle.

Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, on pouvait l’entendre dire à Jan qu’elle l’aimait.

Jan n’a montré aucun remords, lui disant qu’il l’avait poignardée parce qu’il ne pouvait pas supporter que Nicole passe avec un autre homme.

Il a ensuite laissé Nicole se saigner pendant deux heures pendant qu’il envoyait des e-mails, y compris sa démission, payait des factures et faisait même des achats en ligne pour un nouveau téléviseur et un lave-vaisselle.

Il est ensuite remonté dans la voiture de location et a trouvé Nicole toujours en vie.

On pense qu’il avait l’intention de mettre en scène un accident de voiture pour donner l’impression que Nicole était décédée des suites de la collision.

Lorsque Jan a claqué son pied sur l’accélérateur et a percuté un lampadaire à grande vitesse, Nicole, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a traversé la voiture en volant.

Le 29 novembre, Jan a été arrêté puis accusé de meurtre au deuxième degré.

La famille de Nicole a déclaré que la peine de Jan n’était pas assez sévère.

Ils ont déclaré à un groupe de journalistes devant le palais de justice que « la justice n’existe pas dans ce pays ».