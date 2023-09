Un tueur qui s’est évadé de la prison de Pennsylvanie est repéré à proximité sur des caméras de surveillance

WEST CHESTER, Pennsylvanie (AP) — Un meurtrier récemment reconnu coupable et en fuite depuis des jours après s’être évadé d’une prison de la banlieue de Philadelphie a été repéré peu après minuit samedi par des caméras de sécurité résidentielles dans une zone non loin de la prison, ont annoncé les autorités.

Les autorités n’ont pas révélé les circonstances dans lesquelles Danelo Cavalcante, 34 ans, a réussi à s’échapper jeudi matin de la prison d’État de Chester, et affirment que l’épisode fait l’objet d’une enquête. Il a été condamné à la prison à vie le mois dernier pour avoir tué son ex-petite amie devant ses enfants, et s’est évadé en attendant son transfert dans une prison d’État.

Cavalcante a été vu sur des caméras vers 00h30 dans le canton de Pocopson, à environ 2,4 kilomètres de la prison, a indiqué le bureau du procureur du comté de Chester dans un communiqué.

La police locale a également reçu un rapport faisant état d’une tentative de cambriolage dans une maison vers 23h30 vendredi, même s’il n’était pas immédiatement clair si Cavalcante était impliqué.

Le bureau du procureur a déclaré que l’apparence de Cavalcante n’avait pas changé depuis sa fuite : un T-shirt blanc, un sac à dos, des cheveux noirs bouclés et une barbe et une moustache bien coupées. Les autorités l’ont décrit comme mesurant 1,5 mètre et pesant 120 livres (54 kilogrammes).

Un jury a reconnu Cavalcante coupable du meurtre de Deborah Brandao en 2021. Il est également recherché dans son Brésil natal pour un autre meurtre en 2017 et est considéré comme une personne extrêmement dangereuse, ont indiqué les autorités.

Les procureurs affirment qu’il a tué sa petite amie pour l’empêcher de parler à la police des accusations portées contre lui au Brésil. Il a été capturé en Virginie après le meurtre de Brandao et les autorités pensent qu’il tentait de retourner dans son pays d’origine.

Les forces de l’ordre utilisent des drones, des hélicoptères et des chiens pour localiser Cavalcante. Les chercheurs se concentraient sur les voies ferrées, les voies navigables et les routes hors de la zone. La prison se trouve à environ 40 kilomètres à l’ouest de Philadelphie.

La procureure du comté de Chester, Deb Ryan, a déclaré vendredi que les autorités pensaient que Cavalcante tentait de fuir vers le sud, mais qu’elles n’avaient également aucune preuve que Cavalcante avait quitté la région ou qu’il recevait de l’aide d’autrui.

Les autorités ont déclaré que les habitants de la région devraient continuer à scanner les vidéos de leurs sonnettes ou de leurs caméras de surveillance pour détecter tout élément suspect et vérifier leurs voitures, hangars et dépendances. Ils ont également conseillé aux gens de vérifier les maisons des voisins en vacances et de rechercher les voitures, vélos ou tout autre moyen de transport manquant que Cavalcante pourrait utiliser pour faciliter sa fuite.

Robert Clark, superviseur du groupe de travail sur les fugitifs des US Marshals à Philadelphie, a déclaré que le consulat brésilien avait été informé de l’évasion de Cavalcante.

The Associated Press