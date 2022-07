Un tueur “méchant” emprisonné à vie pour le meurtre d’Agnes Akom retrouvé à la poubelle après l’avoir battue à mort avec une scie électrique

Un tueur “MÉCHANT” qui a matraqué une femme à mort puis a traîné son corps dans une poubelle à roulettes pour le jeter dans un parc a été mis en cage à vie.

Neculai Paizan, 64 ans, a frappé Agnes Akom, 20 ans, plus de 20 fois avec une scie électrique dans sa maison sordide de conteneurs d’expédition.

Agnes Akom a été matraquée à mort avec une scie électrique Crédit : Nouvelles centrales

Neculai Paizan a été vu en train de faire rouler le corps d’Agnès vers sa voiture Crédit : PA

Chilling CCTV a ensuite montré le monstre traînant Agnès dans une poubelle à roulettes jusqu’à sa voiture avant d’enterrer son corps sous un tas de bûches dans un parc boisé à Neasden, au nord-ouest de Londres.

Agnès a été découverte un mois plus tard couverte d’un sac en plastique noir avec une corde autour de la gorge.

Paizan a aujourd’hui été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 22 ans après avoir été reconnu coupable de meurtre.

Lors de la condamnation, le juge Richard Marks QC a déclaré: “Il ressort clairement de votre long témoignage que vous restez dans un état de déni complet quant à ce que vous avez fait dans cette frénésie de violence qui a emporté la vie de cette jeune fille à l’âge de 20 ans.

“Ce sont des actes choquants de méchanceté de votre part.”

Le Old Bailey a appris comment le matin du 9 mai de l’année dernière, Agnes a dit à son partenaire qu’elle allait travailler et a quitté son appartement à Cricklewood, au nord-ouest de Londres.

Elle a ensuite envoyé un message au père de quatre enfants Paizan et à un homme pour qui elle travaillait, Attila Molna-Feri, un fabricant de cercueils hongrois avec qui elle avait une “relation intime”.

Agnès avait ordonné à un Uber de l’emmener chez Attila mais Paizan est plutôt arrivé au Costa où elle attendait et elle est partie dans sa Dacia Sandero argentée.

CCTV a capturé le couple entrant dans la maison crasseuse du conteneur d’expédition de Paizan – la dernière fois qu’Agnès a été vue vivante.

Le chauffeur du camion a été vu 30 minutes plus tard en train de se laver à un robinet extérieur avant de porter le manteau de fourrure blanc d’Agnès, des chaussures roses à enfiler, de la moquette et des objets emmêlés de son sang et de ses cheveux jusqu’à sa voiture.

Après avoir traîné son corps dans une poubelle à roulettes jusqu’au moteur, Paizan a laissé le corps d’Agnès dans sa voiture pendant la nuit avant de se rendre au terrain de loisirs le lendemain.

Il a visité le parc cinq fois au cours des jours qui ont suivi, car Agnès a été portée disparue par son partenaire.

La police a retrouvé son corps décomposé avec la tête dans un sac en plastique le 14 juin de l’année dernière.

Ils ont fouillé le conteneur d’expédition loué par Paizan où ils ont découvert de lourdes taches de sang.

La scie électrique utilisée pour matraquer Agnès à mort a été retrouvée dans une benne avec ses cheveux collés dessus et Paizan a été arrêté.

Il a affirmé aux policiers qu’il était impliqué dans une relation avec la jeune femme avant de leur dire plus tard qu’elle était “comme une fille”.

Le chauffeur du camion a également déclaré qu’Agnès l’avait “empoisonné” avec un café glacé, ce qui signifiait qu’il souffrait d’une “sorte d’amnésie”.

Il a dit qu’il s’était lavé le visage et qu’il était revenu pour la trouver “recroquevillée en boule, tête baissée”, alors il est entré dans un “état de panique”.

Mais les jurés ont vu clair dans sa toile de mensonges et Paizan a été reconnu coupable de meurtre après une heure de délibérations.

L’inspecteur-détective en chef Neil John a déclaré: “Le niveau de violence utilisé par Paizan dans son attaque contre Agnès est vraiment horrible. Ce qu’elle a subi à l’intérieur du conteneur ne supporte pas d’y penser.

“Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi il l’a tuée ce jour-là, ses tentatives pour cacher son crime dans les heures et les jours suivants montrent un effort calculé pour s’assurer que, non seulement Agnès ne soit jamais retrouvée, mais qu’il ne soit pas attrapé.”

Agnès a été assassinée dans la sale maison du conteneur d’expédition de Paizan Crédit : PA

Elle a été vue vivante pour la dernière fois entrant dans la propriété Crédit : PA

Paizan a conduit le corps d’Agnès dans sa voiture dans un parc puis l’a enterrée dans une tombe peu profonde Crédit : PA

Elle a été retrouvée un mois plus tard avec un sac noir sur la tête Crédit : PA

Ses vêtements, y compris un manteau de fourrure distinctif, ont été jetés dans une benne Crédit : Nouvelles centrales