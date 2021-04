Voici une certaine ironie d’Olivia Colman jouant le meurtrier Susan Edwards.

La femme qui était tellement motivée par son obsession pour la célébrité qu’elle a assassiné ses propres parents est portée à l’écran par un oscarisé.

Des images ont émergé d’Olivia filmant des scènes pour un nouveau drame en quatre parties sur Sky TV – mettant le tueur à une distance touchante de la renommée et de la fortune dont elle était si passionnée.

Olivia, 47 ans, et l’acteur David Thewlis, 58 ans, jouent les tueurs mariés Susan et Christopher Edwards dans Landscapers.

Le couple a abattu les parents de Susan, Patricia et William Wycherley, lors du week-end du 1er mai 1998.

Enfouissant les corps dans une tombe peu profonde dans le jardin arrière des retraités, où ils sont restés inconnus pendant 15 ans, les tueurs ont ensuite pillé avec insistance les comptes bancaires et les pots de retraite du vieux couple, faisant des folies de milliers de personnes sur des autographes de célébrités.

Obsédée par les stars hollywoodiennes, Susan a payé de grosses sommes pour les notes manuscrites de l’acteur Gary Cooper et du chanteur Frank Sinatra.

Lors de son procès, il a été révélé qu’elle avait truqué une correspondance de 14 ans avec l’acteur français Gérard Depardieu, disant à son mari qu’elle était des correspondants avec lui.

Susan, 56 ans, et Christopher, 57 ans, ont réussi à dissimuler leur crime pendant si longtemps en forgeant des lettres et des documents pour donner l’impression que les Wycherley étaient toujours en vie.

L’intrigue sombre du couple a commencé avec Christopher tirant deux fois sur Patricia et William avec un revolver de la Seconde Guerre mondiale dans la chambre arrière de la maison jumelée des victimes à Forest Town, Notts.

Des voisins ont déclaré plus tard qu’ils avaient vu Christopher «jusqu’à sa taille» creuser dans le jardin ce jour-là – mais ils ne savaient pas que c’était une tombe.

Les habitants ont déclaré que Patricia, 63 ans, et William, 85 ans, «se sont tenus pour eux-mêmes» et certains les ont qualifiés d ‘«excentriques». D’autres pensaient qu’ils étaient frère et sœur plutôt que mari et femme.

Comme ils n’avaient pas d’amis et peu de contacts avec leur propre famille, Christopher et Susan savaient que le couple ne manquerait pas.

Après avoir tué les retraités, les meurtriers ont enveloppé les corps des retraités dans une couette et les ont transportés en bas dans le jardin sous le couvert de l’obscurité, les enterrant à quelques pas de la porte arrière de la maison.

Les Wycherley partis, les deux hommes se mirent à couvrir leur crime de sang-froid.

Ils voyageaient régulièrement de leur propre maison à Dagenham, dans l’est de Londres, à la maison pour tondre la pelouse et nettoyer les fenêtres.

Se faisant passer pour le neveu des Wycherley, Christopher, avec son épouse complice, a dit aux voisins et aux proches que leurs victimes s’étaient éloignées dans divers endroits, y compris en Irlande, pour le «bon air».

Ils ont également écrit des lettres et des cartes se faisant passer pour les Wycherleys pour faire rouler la ruse.

Une lettre de 2005 prétendument de Patricia refusant un rendez-vous dans une clinique thoracique a déclaré qu’elle «se sentait mieux» et qu’elle restait chez des parents.

Et dans une carte de Noël 2011 envoyée à des proches à propos des voyages de ses parents en Irlande, Susan a déclaré qu’il «est bon de les voir avec autant d’enthousiasme».

Le couple meurtrier s’est rasé de près en 2005 lorsqu’une voiture s’est écrasée à travers la clôture de la maison.

Les habitants qui pensaient que le couple de personnes âgées avait quitté la zone ont remarqué que la clôture brisée avait été réparée en quelques jours.

Le voisin John Ward a déclaré: «J’ai dit à [my wife] Lesley, «Cela a été réparé rapidement». Maintenant, nous savons pourquoi – ils ne voulaient pas que quiconque renifle parce que la voiture était trop près de la tombe.

Les enquêteurs soutiendront plus tard que la motivation des Edwards était l’argent et la vengeance. On pense que les Wycherley avaient conservé un héritage de la belle-grand-mère de Susan qui était destiné à Susan.

Le premier jour ouvrable après les meurtres, Susan a retiré 40 000 £ des comptes de ses parents.

Le couple finirait par voler 286 285 £ au total en détournant les pensions et les avantages des Wycherley.

Ils ont empoché 66000 £ de la vente de la maison où les Wycherley ont été secrètement enterrés et ont même demandé des prêts et des cartes de crédit au nom du couple décédé.

Malgré la saisie de liquidités, ils ont fini par devoir 160000 £ aux créanciers au moment de leur arrestation grâce à des milliers de dépenses en articles impairs.

Un formulaire bancaire autorisant un courtier à vendre des actions signé par Gary Cooper a remis à Susan et à Christopher 3 000 £.

Ils ont payé 2000 £ supplémentaires pour une lettre dactylographiée de deux phrases de Cooper remerciant une femme pour son courrier de fan. Certains de leurs autres achats comprenaient des livres coûteux sur la guerre et les costumes militaires – Susan serait obsédée par les dirigeants de la Seconde Guerre mondiale, y compris Charles de Gaulle.

L’inspecteur en chef-détective Rob Griffin, de l’unité des crimes majeurs des East Midlands, a déclaré à la BBC: «Ils ne menaient pas un style de vie particulièrement somptueux.

«Il semblerait que la grande majorité de leur argent ait été dépensée pour des articles autographiés authentifiés. C’est stupéfiant de penser que c’est pour cela qu’ils ont dépensé leur argent.

Finalement, l’argent s’est épuisé – et leurs mensonges se sont effondrés alors qu’ils demandaient de l’argent à un autre parent.

À l’approche du 100e anniversaire de M. Wycherley, le ministère du Travail et des Pensions lui a écrit pour lui demander un entretien en face à face. Ils voulaient revoir les avantages qu’il recevait et organiser le télégramme habituel de la reine envoyé à tous les centenaires britanniques.

Susan et Christopher ont trouvé la lettre et ont paniqué, fuyant Londres pour Lille dans le nord de la France – le lieu de naissance de de Gaulle.

Ils ont rapidement manqué d’argent, malgré des milliers de livres de souvenirs.

Plutôt que de se séparer de leurs objets de collection bien-aimés, Christopher a appelé sa belle-mère âgée, Elizabeth, pour demander de l’argent et raconter une histoire sauvage sur les raisons pour lesquelles ils avaient fui.

Il a dit que Mme Wycherley avait tiré sur son propre mari, puis Susan avait tiré sur Mme Wycherley après avoir été provoquée. Au lieu de l’accepter, Elizabeth a appelé la police, qui a trouvé les corps enterrés.

La découverte macabre a horrifié la locataire Sue Bramley, qui vivait dans la maison des horreurs depuis 2006. Elle s’était demandé pourquoi les fleurs ne poussaient pas dans une petite parcelle de son jardin près de la porte arrière.

Sue a déclaré à l’époque: «Je suis tombée en morceaux après les avoir vues emportées dans des sacs mortuaires. J’étais tellement bouleversée de penser que ces deux pauvres vieillards avaient été enterrés dans mon jardin pendant tout ce temps.

Un mois après le lancement de l’enquête sur le meurtre en 2013, l’inspecteur Griffin a reçu un e-mail surprenant de haute importance.

Envoyé par Christopher, il disait: «Plus tard dans la journée, nous allons nous rendre aux autorités britanniques des forces frontalières au terminal Eurostar de la gare de Lille Europe.

«Ma femme a déjà suffisamment peur. Pourriez-vous avertir les forces frontalières britanniques à Lille Europe afin qu’elles puissent nous attendre. »

Quand ils se sont rendus, tout ce que le couple avait sur eux était un euro, des vêtements et une valise remplie de leurs souvenirs bien-aimés.

Lors de leur procès en Grande-Bretagne, ils ont admis avoir fait obstruction à un coroner dans l’exercice de ses fonctions et ont plaidé coupable de vol d’un solde créditeur sur un compte bancaire.

Ils ont admis l’homicide involontaire coupable mais ont nié le double meurtre, Susan s’en tenant à son histoire bizarre. Elle a affirmé que Patricia avait tiré sur William lors d’une dispute, puis Patricia a provoqué Susan en prétendant avoir une liaison avec Christopher.

Susan a également affirmé avoir été abusée sexuellement par son père jusqu’à l’âge de 11 ans, et que Patricia l’a raillée au sujet de l’abus jusqu’à ce que Susan lui retourne l’arme.

Au tribunal, elle a déclaré: «Elle a dit que j’étais une enfant non désirée – elle voulait un avortement, ils voulaient tous les deux un avortement.»

Susan a déclaré qu’elle n’avait parlé à Christopher de la mort de ses parents qu’une semaine plus tard.

À ce moment-là, affirme-t-elle, ils se sont rendus à la maison, ont mangé un dîner de poisson-frites et ont enterré les corps après avoir regardé le concours Eurovision de la chanson.





Le couple a été reconnu coupable en 2014, le juge qualifiant Susan de «menteuse accomplie et fantasiste».

Les Edwards ont été condamnés à perpétuité avec un minimum de 25 ans chacun.

«Je pense que le mot froid est le mot», a déclaré DCI Griffin à propos du couple.

«Être prêt à s’asseoir, mari et femme, et à planifier le meurtre de parents ou de beaux-parents pour de l’argent, pour l’avidité et parce que vos dépenses sont incontrôlables, est froid et calculateur.»