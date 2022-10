Un tueur maléfique, 34 ans, mis en cage pendant 13 ans pour le meurtre “épouvantable” du bébé de sa petite amie

Un HOMME qui a battu à mort le bébé de sa petite amie s’est fait dire qu’il devra purger au moins 13 ans de sa peine à perpétuité en prison.

La famille en deuil du chasseur Patrick McGleenan s’est assise en silence à Newry Crown Court alors que Sharyar Ali, 34 ans, s’est vu remettre le tarif minimum pour le meurtre de sa victime innocente de 11 mois.

Tragic tot Hunter a été tué en novembre 2019 Crédit : Pacemaker Press

Le meurtrier de Hunter devra purger au moins 13 ans de prison Crédit : Pacemaker Press

Le tueur s’occupait du bébé pendant que la mère du bébé rendait visite à un parent malade Crédit : Pacemaker Press

Ali s’est assis sur le banc des accusés, montrant peu d’émotion ou de réaction lorsque le juge McFarland a déclaré à l’accusé : “Il est clair que pour une raison quelconque, vous avez perdu le contrôle dans une extrême perte de sang-froid qui a entraîné l’agression contre Hunter qui a entraîné sa mort.”

La mère du tout-petit, Nicole, et d’autres parents étaient assis à quelques mètres dans la galerie publique.

Hunter est décédé à Keady, Co Armagh le 26 novembre 2019 après avoir subi des blessures importantes à la tête et à l’abdomen alors qu’il était sous la garde d’Ali.

À aucun moment, Ali n’a tenté de lui obtenir une aide ou une assistance médicale, a appris le tribunal.

Ali, avec une adresse à Westerna Terrace à Monaghan, devait être jugé il y a six mois, mais avec un jury assermenté et prêt à entendre six semaines de preuves, il a changé d’avis à la 11e heure et a plaidé coupable en avril.

Le tribunal a appris aujourd’hui comment Hunter avait subi 19 sites distincts de blessures à la tête et au corps, le pathologiste adjoint de l’État ayant déterminé que la cause de la mort de l’enfant “très aimé, heureux et affectueux” était un traumatisme contondant à la tête.

La tante de Tragic Hunter, Coleen McGleenon, a déclaré que le “monstre” qui a pris la vie de l’enfant continue à vivre, tandis que la famille de Hunter lutte contre son chagrin.

Elle a déclaré: “Au nom de notre famille, je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe qui a travaillé sans relâche sur le cas du bébé Hunter.

“Ce monstre qui a assassiné un bébé sans défense pourra, à un moment donné, continuer à vivre sa vie tandis que nous continuerons à pleurer et à lutter avec la nôtre.

“Aucun temps ne rattrapera ce que notre famille a perdu – ne pas pouvoir voir bébé Hunter faire ses premiers pas, dire ses premiers mots, célébrer son premier anniversaire ou grandir et se développer dans la vie.

“Nous avons été privés du précieux cadeau de la vie. Ce monstre nous a tout pris. Nous vous aimons et vous nous manquez, Hunter, plus que n’importe quel mot ne pourrait le dire.

“Nous organiserons une veillée aux chandelles pour bébé Hunter à 19 heures le 26 novembre devant le centre Tommy Makem à Keady.

“Quiconque souhaite rendre hommage est le bienvenu.”

TOT GAUCHE EN VOITURE

La police a salué la condamnation après le meurtre “épouvantable” et l’affaire “affligeante”.

L’inspecteur-détective Mark Gibson a déclaré: “D’abord et avant tout, mes pensées vont aujourd’hui à la mère et à la famille aimante de Hunter, qui ont terriblement souffert.

“C’est une perte que personne – aucun parent – ne devrait avoir à endurer.

“M. Ali, qui était en couple avec la mère de Hunter, avait été chargé de s’occuper du bébé pendant qu’elle allait rendre visite à un parent malade. C’est alors qu’il a infligé de graves blessures.

“Il a d’abord affirmé que le petit avait subi des blessures à la tête à la suite d’une chute, mais il a par la suite admis le meurtre.

“Les preuves recueillies, qui comprennent des images de vidéosurveillance, montrent M. Ali conduisant de Keady à un casino de Castleblaney, où il reste pendant près de deux heures et demie, laissant bébé Hunter dehors dans la voiture, seul ce soir froid de novembre.”

LE CHAGRIN DE LA FAMILLE DURE TOUTE LA VIE

L’inspecteur-détective Gibson a poursuivi : « C’est plus tard dans la nuit, cependant, après être retourné à la maison de Keady, que la jeune vie de Hunter est prise.

“Il meurt des suites de blessures graves. Blessures infligées par Sharyar Ali – la personne même qui aurait dû prendre soin de lui et le protéger.

Il a ajouté: “Ce fut une affaire extrêmement pénible et je suis reconnaissant à mes officiers pour leur dévouement et leur sensibilité depuis le début de l’enquête jusqu’à la condamnation d’aujourd’hui.

“Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le ministère public pour traduire M. Ali en justice.

“Malheureusement, je suis parfaitement conscient que le profond chagrin de la famille ne se termine pas aujourd’hui – il durera toute une vie. Et mes pensées restent avec eux.

“Le service de police d’Irlande du Nord reste déterminé à enquêter sur tous les rapports d’abus contre des enfants et des jeunes. Si vous êtes préoccupé par le bien-être d’un enfant, veuillez contacter la police au 101 ou, en cas d’urgence, appeler le 999.”