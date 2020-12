Un tueur en série travesti qui veut une chirurgie de changement de sexe financée par les contribuables a plus de 10 pseudonymes, ont révélé des documents judiciaires.

Le triple meurtrier Reginald Kenneth Arthurell, 75 ans, a été libéré de la prison de Long Bay à Sydney le mois dernier et attend sa libération dans la communauté.

Arthurell a au moins 10 alias différents, dont Desmond Clarke, Reginald Kenneth Cornish et Reginald Kenneth Arthurall – en changeant uniquement la dernière voyelle de son nom de famille d’un «e» à un «a».

Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud demande 47 restrictions sur le tueur en série Reginald Kenneth Arthurell, 75 ans, libéré sur parole le mois dernier. Il est photographié portant la robe de sa victime Venet Mulhall

Il a également utilisé les noms de Kenneth Calab, Peter Clarke, Kenneth Kopland, Bob Doughty et Hankrin Calab et Kenneth Beaucannon, selon NCA NewsWire.

Arthurell, considéré comme l’un des tueurs en série les plus dangereux d’Australie, s’est autrefois qualifié de cow-boy, mais il prévoit maintenant de changer de sexe.

Il veut maintenant être connu sous le nom de Regina Kaye Arthurell.

Une fois la peine principale d’Arthurell expirée le 24 mai, il ne fera l’objet d’aucun signalement ou surveillance.

Cependant, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud demande une ordonnance de surveillance de cinq ans pour surveiller ses mouvements après qu’il soit autorisé à retourner dans la communauté.

Le gouvernement a demandé à la Cour suprême de NSW 47 conditions pour les aider à surveiller de près Arthurell, telles que la surveillance électronique, les interdictions d’utiliser les médias sociaux et les restrictions sur le changement de son nom ou de son apparence.

Arthurell a été emprisonné pendant 23 ans après avoir matraqué à mort son ancienne fiancée Venet Mulhall avec un morceau de bois dans sa maison de Coonabarabran dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud en 1995.

Le tueur reconnu coupable Reginald Kenneth Arthurell s’est autrefois qualifié de cow-boy mais cherche maintenant à changer de sexe, et est connu sous le nom de Regina Kaye Arthurell

Reginald Kenneth Arthurell (à droite) a matraqué la fiancée Venet Mulhall (à gauche) à mort avec un morceau de bois en 1995. C’était une gentille chrétienne qui l’a rencontré en prison tout en aidant les détenus

La gentille chrétienne avait rencontré Arthurell alors qu’elle rendait visite aux prisonniers en prison, essayant de les aider.

Arthurell a été libéré en 1991 et a emménagé avec Mme Mulhall, 54 ans, à qui il a ensuite été fiancé.

Il a également admis avoir tué son ex-beau-père Thomas Thornton en 1974 et a plaidé coupable de l’homicide involontaire coupable de Ross Browning, 19 ans, près de Tennant Creek dans le Territoire du Nord.

Arthurell (photo) a également été emprisonné pour l’homicide involontaire coupable de l’officier de marine Ross Browning dans le Territoire du Nord en novembre 1981 et de son beau-père Thomas Thornton en mai 1974

Après avoir purgé six ans de sa peine de 12 ans pour l’homicide involontaire coupable de Browning, Arthurell a été extradé à Sydney en 1988, où il a plaidé coupable de l’homicide involontaire coupable de Thornton, affirmant que son beau-père l’avait provoqué et avait été emprisonné pendant au moins quatre ans et demi.

Les précédentes demandes de libération d’Arthurell ont été rejetées par l’Autorité nationale des libérations conditionnelles – mais elle a finalement accordé la libération conditionnelle le mois dernier malgré les objections du frère de Mme Mulhall, Paul Quinn.

La commission des libérations conditionnelles a déclaré que si elle attendait l’expiration de la peine d’Arthurell en mai prochain, elle perdrait le pouvoir de suivre ses mouvements et de le surveiller – le relâcher sous stricte surveillance était donc une meilleure option.

M. Quinn – qui a subi le traumatisme d’avoir découvert le corps en décomposition de sa sœur – avait plaidé pour qu’Arthurell ne soit jamais libéré, affirmant qu’il était un psychopathe qui « ne doit jamais sortir ».

Il a trouvé une photo d’Arthurell portant la robe de sa sœur et une perruque, après avoir trouvé son corps.

Une demande d’ordonnance de surveillance prolongée sera entendue par le juge Geoffrey Bellew, le gouvernement ayant l’intention de la mettre en place avant mai de l’année prochaine.