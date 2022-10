Un tueur en série surnommé le «disciple du diable» qui a massacré et mutilé 11 personnes, dont un prêtre, pourrait être libéré en SEMAINES

Un tueur en série PSYCHOPATHE qui a massacré 11 personnes dont un prêtre qu’il a massacré à coups de hache pourrait être libéré de prison en SEMAINES.

Patrick Mackay, 69 ans, connu sous le nom de disciple du diable, est le plus ancien prisonnier du Royaume-Uni après avoir été reconnu coupable d’une horrible tuerie à Londres et dans le Kent en 1975.

Le tueur malade Patrick MacKay pourrait bientôt sortir de prison Crédit : Mediadrumimages/JohnLucas/PenandSwordBooks

Il a massacré le père Anthony Crean puis a laissé son corps mutilé dans la baignoire

Le meurtrier tordu a fendu la tête du prêtre catholique Anthony Crean en deux avec une hache en mars 1975 et a mutilé son corps dans un bain rempli de sang.

Il a brutalement tué la veuve Isabella Griffiths, 87 ans, qui a été étranglée et poignardée chez elle à Chelsea avant d’étrangler Adele Price, 89 ans, à Kensington.

En prison, il a avoué une série d’autres meurtres, dont celui de Stephanie Britton et de son petit-fils de quatre ans, Christopher Martin, en 1974.

Mais la brute, qui a changé son nom pour David Groves alors qu’elle était derrière les barreaux, prétend avoir été réformée – et a été transférée l’année dernière dans une prison à ciel ouvert.

Maintenant, après avoir purgé 46 ans de prison, il fait maintenant une autre tentative de liberté qui pourrait le voir errer à nouveau dans les rues de Grande-Bretagne.

Le Sun peut révéler que son audience aura finalement lieu le mois prochain, ce qui signifie qu’il pourrait être de retour dans la rue dans quelques semaines.

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: «Une audience orale a été inscrite pour l’examen de la libération conditionnelle de Patrick Mackay et devrait avoir lieu en novembre 2022.

« Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont uniquement axées sur le risque qu’un détenu pourrait représenter pour le public s’il était libéré et si ce risque est gérable dans la communauté.

« Les révisions des libérations conditionnelles sont effectuées de manière approfondie et avec un soin extrême. La protection du public est notre priorité numéro un. »

Mackay est devenu connu comme le monstre de Belgravia, le disciple du diable et le psychopathe lorsqu’il a finalement été traduit en justice.

L’homme de 69 ans a été reconnu coupable de trois meurtres lors du procès, mais il est soupçonné d’en avoir commis huit autres.

Parmi les personnes soupçonnées d’être ses autres victimes figurent la propriétaire de café Ivy Davis, qui a été retrouvée chez elle à Westcliff-on-Sea avec de multiples blessures à la tête, ainsi qu’une ligature autour du cou en février 1975.

Si Mackay avait vraiment tué 11 personnes, il détiendrait le titre macabre du cinquième tueur en série le plus prolifique de Grande-Bretagne derrière le Dr Harold Shipman, Dennis Nilsen, Peter Sutcliffe et Fred et Rose West.

Il a passé les 27 premières années de sa peine dans une prison de haute sécurité – et a maintenant passé 47 ans derrière les barreaux.

Parce qu’il a été transféré dans une prison ouverte en 2019, on pense qu’il pourrait être libéré.

Plus tôt cette année, le tueur obsédé par les nazis a été décrit comme un “prisonnier modèle” par une source de la prison HM Leyhill où il est actuellement détenu.