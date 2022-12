Un tueur en série présumé de Winnipeg a menacé de tuer 2 anciens partenaires, selon les archives judiciaires

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Le tueur en série présumé Jeremy Skibicki a menacé de tuer deux partenaires précédents au cours des sept dernières années, selon une audience impliquant une femme et une ordonnance de protection déposée par l’autre.

En juin 2015, l’homme de Winnipeg – maintenant accusé de meurtre au premier degré dans la mort de quatre femmes – a été reconnu coupable d’avoir agressé sa conjointe de fait. Après avoir passé environ deux mois derrière les barreaux, il a été condamné à deux ans de probation.

Selon un exposé des faits accepté par les procureurs de la Couronne et de la défense, Skibicki a attrapé les cheveux de sa partenaire enceinte et l’a frappée au visage à plusieurs reprises, puis a tenté de l’étrangler.

Il lui a dit qu’il la tuerait si elle appelait la police.

Cette femme a demandé une ordonnance de protection contre Skibicki la même année, affirmant dans sa demande qu’elle craignait “qu’il ne s’arrête pas avant ma mort”.

La demande d’ordonnance de protection a été rejetée, mais on ne sait pas pourquoi.

Les conditions de sa probation à partir de la condamnation pour voies de fait exigeaient qu’il reste à l’écart de sa partenaire et qu’il n’établisse aucun contact pendant deux ans.

Quatre ans plus tard, une autre femme – l’ex-épouse de Skibicki – a déposé avec succès une ordonnance de protection contre lui, alléguant à la fois dans une demande d’ordonnance et une audience qu’elle avait subi une litanie d’abus de sa part et qu’il avait menacé de la tuer.

“Il a suggéré qu’il me tuerait ou que d’autres gangs m’enlèveraient et me tortureraient ou me tueraient ou me trafiqueraient”, et “m’a dit qu’il me mettrait dans un sac poubelle”, a-t-elle écrit dans sa demande d’ordonnance de protection.

“En fait, j’ai extrêmement peur pour ma vie”, a-t-elle déclaré plus tard lors de l’audience pour l’ordonnance de protection.

4 femmes tuées

Il y avait aussi une accusation d’agression contre Skibicki qui a été suspendue.

La mère de l’ex-épouse dit que c’était pour avoir attaqué sa fille, qui est métisse, en janvier 2021.

CBC News ne nomme pas les femmes parce qu’elles sont victimes d’abus. Tous deux s’identifient comme Autochtones.

Skibicki est accusé de meurtre au premier degré dans la mort de trois autres femmes des Premières Nations – Marcedes Myran, Morgan Harris et Rebecca Contois – et d’une quatrième femme qui, selon la police, est également autochtone. Tous les quatre ont été tués entre mars et mai de cette année, selon la police.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. Skibicki a été inculpé en mai pour la mort de Contois. Jeudi dernier, la police de Winnipeg a déclaré qu’il était également accusé du décès de Harris et Myran, ainsi que des femmes membres de la communauté qui appellent Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Aucune des allégations contre Skibicki n’a été prouvée devant les tribunaux.

Son avocat dit qu’il plaidera non coupable des quatre chefs d’accusation lorsque son procès commencera dans la nouvelle année.

Selon la police, le premier de ces décès s’est produit le ou vers le 15 mars et impliquait une femme non identifiée que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman .

Trois mois plus tôt, lors d’une audience le 14 décembre 2021 devant la cour provinciale du Manitoba, l’ex-épouse de Skibicki a déclaré qu’elle avait peur, alléguant qu’il avait menacé de faire du mal à sa famille et de tuer son fils adolescent, selon des documents judiciaires.

“Je ne veux pas avoir peur, mais je sais ce que j’ai vécu avec M. Skibicki – Jeremy. Ce n’est pas la personne que j’ai épousée”, a déclaré la femme devant le juge Sidney Lerner.

“Quand il est en colère, c’est comme si quelqu’un d’autre était dans la pièce. Je l’appelle Scary Jerry.… Je ne reconnais même plus ses yeux. Mais inutile de dire que j’avais peur.”

Deux ex-conjoints de Jeremy Skibicki allèguent qu’il a menacé leur vie et les a maltraités, selon des documents judiciaires. (Jeremy Skibicki/Facebook)

Skibicki a rencontré la femme en février 2018 à Siloam Mission, où elle attendait un lit, selon sa mère, que CBC News ne nomme pas pour protéger l’identité de la fille.

La mère a déclaré que Skibicki avait offert à sa fille un logement et qu’ils se sont mariés moins d’un an plus tard. Le jour de leur mariage, la femme était “sous l’influence”, selon une transcription de l’audience sur l’ordonnance de protection en septembre 2019.

Ça dit que quatre jours plus tard, elle est allée en cure de désintoxication pour la méthamphétamine.

Allégations d’abus

Lors de cette même audience, l’ex-épouse de Skibicki a allégué qu’elle avait subi une série de violences de la part de son mari.

Elle a dit qu’elle prenait des médicaments puissants la nuit pour dormir et qu’il profiterait de cette occasion pour la violer pendant qu’elle dormait, l’appelant le “syndrome de la Belle au bois dormant”.

“Je me suis réveillée avec mes sous-vêtements baissés, et il m’avait donné une MST, et c’est comme ça que je l’ai attrapé avec son soi-disant fétiche”, a-t-elle déclaré lors de l’audience de l’ordonnance de protection.

Elle a déclaré que Skibicki avait déjà tenté de l’étouffer en tenant un oreiller sur son visage, selon sa demande d’ordonnance de protection.

Il a également menacé de la tuer, indique ce document.

À une autre occasion, Skibicki l’aurait forcée à rester dans leur appartement pendant quatre jours, a-t-elle déclaré lors d’une audience d’ordonnance de protection.

Skibicki a nié les accusations dans les documents judiciaires et a déclaré que sa femme n’était “pas mentalement saine”.

Des bougies et des photos ont été placées lors d’une veillée pour Morgan Harris la semaine dernière. La mère de l’ex-épouse de Jeremy Skibicki dit qu’elle a le cœur brisé pour les familles des femmes qu’il est maintenant accusé d’avoir tuées. (Austin Grabish/CBC)

Son ancien partenaire a déclaré dans sa demande d’ordonnance de protection en 2015 que Skibicki lui avait exprimé des fantasmes violents.

“Jeremy a admis avoir fantasmé de me violer puis de m’étrangler à mort. … Il m’avait tellement étouffée que mes dents ont commencé à saigner”, a-t-elle écrit dans l’application.

Plus tôt cette année-là, lorsque Skibicki a été reconnu coupable d’avoir agressé sa partenaire, il s’est excusé auprès d’elle lors de l’audience pour agression.

“C’est une chose à laquelle je pense tous les jours. … J’ai failli me suicider à la suite de cet événement. J’ai pensé à l’époque que c’était une punition appropriée pour ce que j’avais fait”, a-t-il déclaré au tribunal.

“J’ai vraiment besoin d’aide.”

Dans cette affaire, on lui a ordonné de participer à des séances de conseil en gestion de la colère et en violence domestique.

La mère de l’ex-épouse de Skibicki dit qu’elle et sa fille ont le cœur brisé pour ceux qui aimaient Buffalo Woman, Harris, Myran et Contois.

“Nous nous sentons horribles pour les familles.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.