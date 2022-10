Un tueur en série pourrait être à l’origine de 6 fusillades en Californie : la police

STOCKTON, Californie –

Des tests balistiques ont établi un lien entre la fusillade mortelle de six hommes et la blessure d’une femme en Californie – tous potentiellement aux mains d’un tueur en série – dans des crimes remontant à plus d’un an, a indiqué la police.

Les autorités ont annoncé la semaine dernière que cinq hommes à Stockton avaient été tués ces derniers mois, pris en embuscade et abattus seuls dans le noir. Tard lundi, la police a déclaré que deux autres cas l’année dernière – la mort d’un homme à Oakland et la fusillade non mortelle d’une femme à Stockton – avaient été liés à ces meurtres.

“Cela correspond définitivement à la définition d’un tueur en série”, a déclaré l’officier de police de Stockton, Joseph Silva. “Ce qui rend cela différent, c’est que le tireur cherche juste une opportunité, et malheureusement, nos victimes étaient seules dans une zone sombre.”

La police n’a pas voulu dire si les sept fusillades étaient liées à la même arme.

Dans les cas mortels de Stockton, aucun des hommes n’a été volé ou battu avant les meurtres – qui ont tous eu lieu dans un rayon de quelques kilomètres carrés entre le 8 juillet et le 27 septembre – et aucun ne semblait s’être connu, Silva a dit. Les fusillades ne semblent pas non plus être liées à des gangs ou à la drogue.

L’autre crime de Stockton – dans lequel une femme de 46 ans a été abattue mais a survécu à ses blessures – s’est produit le 16 avril 2021, vers 3h20 du matin, a indiqué la police. La femme était également seule à ce moment-là.

La mort par balle d’un homme de 40 ans à Oakland a également été liée à la violence à Stockton, a indiqué la police. L’homme a été abattu vers 4 h 15 le 10 avril 2021. Il n’était pas immédiatement clair si l’homme était également non accompagné lorsqu’il a été tué.

La ville de Stockton, Stockton Crime Stoppers et le propriétaire d’une entreprise de construction locale ont offert un total de 95 000 $ US pour des informations menant à une arrestation dans les meurtres.

La police a publié une image fixe granuleuse d’une “personne d’intérêt”, vêtue de noir et portant une casquette noire, qui est apparue dans des vidéos de plusieurs scènes de crime d’homicide à Stockton.

Le bureau du médecin légiste du comté de San Joaquin a identifié lundi les victimes de Stockton comme étant Paul Yaw, 35 ans, qui a été tué le 8 juillet; Salvador Debudey Jr., 43 ans, décédé le 11 août ; Jonathan Hernandez Rodriguez, 21 ans, décédé le 30 août ; Juan Cruz, 52 ans, tué le 21 septembre et Lawrence Lopez Sr., 54 ans.

Lopez a été abattu peu avant 2 heures du matin le 27 septembre dans un quartier résidentiel juste au nord du centre-ville.

Il “était juste une personne qui était ici au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les mauvaises circonstances”, a déclaré son frère, Jerry Lopez, à KXTV-TV. “Il est difficile de comprendre que cela s’est produit.”

Il peut même y avoir plusieurs personnes impliquées dans la violence.

“Pour être honnête, nous ne savons tout simplement pas”, a déclaré Silva. “Cette personne ou ces personnes qui font ça, elles sont définitivement très audacieuses et effrontées.”

La police a déclaré que quatre des victimes de l’homicide de Stockton marchaient seules et qu’une cinquième se trouvait dans une voiture garée lorsqu’elles ont été tuées dans la soirée ou tôt le matin dans la ville de 320 000 habitants, située à environ 80 kilomètres au sud de la capitale de l’État, Sacrement.