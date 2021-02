Un tueur en série obsédé par la virginité craignait d’avoir violé et massacré 32 jeunes filles avec l’aide de sa femme

On craint qu’un tueur en série obsédé par la VIRGINITÉ ait violé et massacré un total de 32 jeunes filles avec l’aide de sa FEMME.

La frénésie sanglante de viols et de meurtres de Michel Fourniret a duré plus de 20 ans et lui a valu le surnom d’Ogre des Ardennes.

Fourniret, 78 ans, a maintenant avoué avoir tué 12 personnes – pour la plupart des filles et des jeunes femmes qu’il a également violées – entre 1987 et 2003.

Et la police travaille sur une liste de 20 autres victimes potentielles – ce qui pourrait porter le nombre total à 32.

Le Français a été aidé par sa troisième épouse, Monique Olivier, qui lui a écrit comme correspondant alors qu’il était en prison dans les années 1980 pour avoir agressé sexuellement et violé des mineurs.

Dans des lettres, ils ont fait un pacte – elle l’aiderait à trouver des vierges pour satisfaire ses fantasmes malades s’il assassine son premier mari à sa sortie.

Il a maintenant reconnu la responsabilité de la mort de Lydie Logé, disparue de Saint-Christophe-le-Jajolet en Normandie.

La police l’a confronté avec l’ADN d’un matelas dans sa camionnette qui correspondait à celui de la mère de Logé – et il a déclaré aux enquêteurs: « Je ne pense pas que ce soit quelqu’un d’autre que moi qui ait mis fin à son passage dans la vie. »

Le règne de terreur de Fourniret a pris une fin dramatique en 2003 lorsque sa méthode éprouvée d’enlèvement a finalement mal tourné.

‘OGRE DES ARDENNES’

Il a attiré une fille belge de 13 ans dans sa fourgonnette et l’a ligotée, l’a agressée sexuellement et a menacé de la tuer.

Mais lorsque la camionnette s’est arrêtée, la fille s’est libérée de ses attaches et est sortie du véhicule – un automobiliste qui passait la chercher et a réussi à noter la plaque d’immatriculation de Fourniret.

Il fut bientôt en garde à vue et les cheveux de la victime retrouvés dans sa camionnette.

Olivier s’est retourné contre son mari pour éviter une longue peine et a affirmé qu’elle avait été victime d’un psychopathe contrôlant.

Se rendant compte qu’il était condamné, Fourniret a coopéré avec la police et a avoué de nombreux crimes, montrant même aux enquêteurs où certaines de ses victimes avaient été enterrées.

Lors de son procès en 2008, Fourniret a été reconnu coupable de sept meurtres et condamné à la prison à vie.

Olivier a également eu un minimum de 28 ans pour sa complicité dans les meurtres.

Mais depuis qu’il est en prison, Fourniret a fait des aveux plus explosifs.

En 2018, il a reconnu la responsabilité du meurtre en 1990 de Joanna Parrish, une étudiante de l’Université de Leeds du Gloucestershire qui a été violée et assassinée alors qu’elle travaillait dans une école en Bourgogne dans le cadre de son diplôme de français.

Et il a également avoué avoir tué Marie-Angèle Domèce, une femme handicapée de 18 ans, deux ans plus tôt.

Et en 2020, l’un des cas de personnes disparues les plus médiatisés en France s’est concentré sur l’Ogre des Ardennes – comme il a admis être impliqué dans la disparition d’Estelle Mouzin, 9 ans.