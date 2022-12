Un tueur en liberté quitte une ville universitaire de l’Idaho secouée

La tuerie

La maison au 1122 King Road est nichée dans une rue sans issue à environ cinq minutes à pied des maisons de la fraternité qui bordent un bord du campus, avec des voitures serrées dans les allées et des étudiants marchant souvent vers et depuis la classe le long des sentiers enneigés.

La maison de trois étages était un endroit où les amis socialisaient souvent et posaient pour des photos souriantes, comme le montrent les publications sur les réseaux sociaux du début de cette année. Mais depuis trois semaines, il est resté vide, délimité par des bandes de police et gardé jour et nuit par un policier.

Les biens des étudiants tués restent derrière : une paire de bottes de cow-boy roses juste à l’intérieur d’une fenêtre du troisième étage, une enseigne au néon sur un mur qui dit « bonnes vibrations », un canapé ramassant la neige sur le patio arrière.

Kaylee Goncalves, 21 ans, qui prévoyait d’obtenir son diplôme en hiver et de déménager à Austin, au Texas, a été tuée lors de l’attaque tôt le matin ; Madison Mogen, 21 ans, qui adorait les concerts et travaillait depuis son plus jeune âge pour subvenir à ses besoins ; Xana Kernodle, 20 ans, une étudiante en marketing qui a commencé à s’épanouir tout en vivant loin de chez elle ; et Ethan Chapin, 20 ans, le petit ami de Mme Kernodle et un triplé qui semblait toujours sourire ou raconter une blague. Les trois femmes vivaient dans la maison et M. Chapin rendait visite à sa petite amie.

Le samedi 12 novembre, M. Chapin et Mme Kernodle ont passé la soirée à une fête de fraternité tandis que Mme Goncalves et Mme Mogen se sont rendues dans un bar sportif de la ville. Ils sont tous revenus peu avant 2 heures du matin, et les enregistrements téléphoniques montrent qu’une série d’appels ont été rapidement passés du téléphone de Mme Goncalves à son ancien petit ami de longue date, Jack DuCoeur, qui est également étudiant à l’université, a déclaré sa sœur aînée.