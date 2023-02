Un tueur “doppelganger” accusé d’avoir massacré un sosie pour simuler sa propre mort et fuir sa famille

Une esthéticienne de 23 ans aurait trollé les plateformes de médias sociaux à la recherche de quelqu’un qui lui ressemblait – a trouvé un TikToker et a attiré la victime dans une forêt allemande pour la tuer, selon les autorités locales.

La police de Haute-Bavière a déclaré que la suspecte et son petit ami avaient ensuite poignardé le sosie à mort et laissé son cadavre dans leur voiture dans le but de simuler la mort du suspect et de fuir sa famille.

Les autorités ont annoncé lundi des accusations de meurtre. La femme et un homme, également âgés de 23 ans, sont en détention depuis le 18 août 2022. La police n’a pas dévoilé leurs noms mais a décrit la femme comme une “germano-irakienne” et a déclaré que l’homme était originaire du Kosovo.

La famille de la suspecte avait initialement signalé sa disparition et la police a retrouvé un cadavre dans sa voiture le 16 août – avec plus de 50 coups de couteau qui ont rendu son visage presque méconnaissable, selon les autorités.

Bien que la victime “ressemble de façon frappante” au suspect, les résultats de l’autopsie ont soulevé “des doutes massifs sur l’identité de la femme”, selon la police.

La police allemande allègue que la victime a été “insidieusement” tuée dans une embuscade après que les deux suspects l’ont attirée hors de la voiture dans une zone boisée. Une fois morte, ils ont remis son corps à l’intérieur, selon les autorités.

Les médias allemands qualifient l’affaire de “meurtre Doppelganger” et ont identifié les parties par leurs prénoms. Les site d’information Bild a également partagé des images montrant les suspects avec des barres noires sur les yeux.

Les suspects sont Sharaban K et son petit ami Sheqir K.

Sharaban aurait utilisé une poignée de faux comptes Instagram pour atteindre au moins cinq femmes, dont l’une est devenue la victime, Khadidja O.

Khadija était une blogueuse beauté originaire d’Algérie et vivant à Heilbronn.

Un TikTok en son nom est resté visible jeudi, où l’une de ses dernières vidéos comprend une liste de sites religieux et la légende “les endroits que je veux visiter avant de partir”.

Les nouveaux détails viennent après une histoire similaire aux États-Unis, où la police a déclaré qu’une femme de New York aurait tenté d’empoisonner un ami sosie avec un gâteau au fromage contaminé et de lui voler son identité.