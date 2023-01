Un tueur de flics qui a comploté une attaque au ricin contre des Juifs parmi 23 terroristes éligibles à la libération cette année

Un tueur de la COP qui a comploté une attaque au ricin contre le peuple juif fait partie des 23 terroristes éligibles à la libération cette année.

Kamel Bourgass, 49 ans, a poignardé à mort le père de trois DC Stephen Oake en 2003.

Le tueur de flics Kamel Bourgass a comploté une attaque au ricin contre des Juifs Crédit : Police du Grand Manchester

Le père de trois DC Stephen Oake a été poignardé à mort par Bourgass en 2003 Crédit : Police du Grand Manchester

Le fanatique islamiste Irfan Khalid devrait comparaître en audience de libération conditionnelle Crédit : PA : Association de la presse

L’agent algérien d’Al-Qaïda a fréquenté des camps terroristes en Afghanistan avant d’entrer au Royaume-Uni avec un faux passeport et de séjourner à la mosquée de Finsbury Park.

Lorsque la police a découvert une usine de ricin dans le nord de Londres, Bourgass s’est enfui.

Il séjournait au domicile d’un autre suspect à Manchester lorsque la police a fait irruption – sans savoir qu’il était là.

Bourgass a poignardé Stephen huit fois et blessé trois autres officiers avant d’être retenu.

Il a été condamné à perpétuité pour meurtre en 2004 et est éligible à la libération conditionnelle à partir d’août.

En 2014, la loi a été modifiée afin que les tueurs de flics soient condamnés à perpétuité.

Mais le changement n’est pas rétroactif donc Bourgass pourrait sortir après 20 ans.

Mike Peake, de la Fédération de police du Grand Manchester, a déclaré: «Nous parlons de protéger les protecteurs. . . quel message cela envoie-t-il ?

“Si vous assassinez un policier, vous devriez passer votre vie derrière les barreaux.”

Également éligibles à la libération cette année, trois fanatiques islamistes qui ont comploté pour faire exploser des bombes à dos dans le centre-ville de Birmingham.

Irfan Khalid, 37 ans, Rahin Ahmed, 35 ans, et Ashik Ali, 37 ans, ont eu entre 12 et 18 ans en 2013 et devraient comparaître en audience de libération conditionnelle.

L’ancien chef du comité Cobra, le colonel Richard Kemp, s’est dit profondément préoccupé par toutes les libérations possibles.

Il a déclaré: «Ceux qui sont endoctrinés dans l’extrémisme ne peuvent jamais être supposés s’être réformés.

“Nos services de sécurité n’ont pas les ressources nécessaires pour surveiller ou contrôler ne serait-ce qu’une fraction de celles qui sont publiées.”