Un tueur d’adolescent “excité” surpris en train de reconstituer un homme poignardé à mort

C’est le moment effrayant où un tueur d’adolescents “excité” a été surpris en train de reconstituer le moment où il a poignardé un homme à mort alors qu’il jubilait devant des filles.

Des images de vidéosurveillance montrent Samuel Jones, 16 ans, tordu, montrant à trois amies comment il a coupé à plusieurs reprises Edward Reeve impuissant avec un couteau.

Samuel Jones, 16 ans, a coupé huit fois M. Reeve lors de l’horrible attaque du Nouvel An Crédit : BNPS

On peut voir Jones montrer aux filles dans un dépanneur à proximité ce que lui et Hindley ont fait à M. Reeve

La séquence montre Jones dans un pull à motifs alors qu’il agite frénétiquement ses bras alors qu’il est perché sur un scooter électrique à l’extérieur d’un magasin peu de temps après l’attaque.

Jones et Jack Hindley, également âgés de 16 ans, ont poignardé M. Reeve à huit reprises lors de l’attaque sauvage du Nouvel An à son domicile de Christchurch, Dorset, l’année dernière.

Ils ont laissé leur victime – un musicien amateur – mourir à l’agonie avant de retrouver les trois filles dans un dépanneur à proximité.

Les deux malades ont également été surpris en train de se cogner les poings et de se vanter impitoyablement de l’acte sauvage.

Hindley a ensuite reçu un appel d’un ami en prison et lui et Jones se sont vantés auprès de cette personne de ce qu’ils venaient de faire.

Un tribunal a appris qu’il avait fallu jusqu’à une heure à M. Reeve pour mourir des suites d’une perte de sang causée par les horribles blessures.

Son corps a été retrouvé cinq jours après l’attaque mortelle lorsque des policiers armés ont forcé l’entrée de son domicile à Christchurch, Dorset,

Tourmenté, M. Reeve était un schizophrène vulnérable qui luttait contre la dépendance à l’alcool et à la drogue.

Deux jours avant l’attaque, Hindley s’était rendu au domicile de la victime pour vendre de la drogue et avait volé un ordinateur lors de sa visite.

Au cours de leur procès, les deux tueurs lâches ont tenté de blâmer l’autre pour le meurtre.

Mais le jury a reconnu les deux coupables et ils ont été emprisonnés à vie pendant au moins 18 ans.

L’honorable juge Sweeney a révélé que M. Reeve était toujours en vie lorsque ses assassins sont partis et qu’ils “n’ont rien fait du tout pour l’aider”.

Il a ajouté qu’obtenir de l’aide ne l’aurait pas sauvé et que le couple a emporté avec eux tous les objets incriminants et s’est enfui.

Le juge Sweeney a ajouté: “Edward Reeve a pu rentrer dans la maison et s’y déplacer pendant un certain temps dans l’angoisse.

“Pas plus d’une heure après l’attaque, un saignement catastrophique dû à la combinaison de toutes les blessures a entraîné son effondrement et sa mort.

“Pendant ce temps, Jack et Sam, qui avaient chacun mis la capuche sur son haut dans l’espoir d’éviter l’identification via CCTV et se cognent le poing, rient et s’étreignent…

“Et bientôt rattrapé les trois filles et se vantaient avec enthousiasme de ce qu’elles avaient fait.”

Il a décrit comment le duo de tueurs était “excité et se vantait” du meurtre de sang-froid de leur copain en prison lors de l’appel téléphonique.

S’exprimant après la condamnation, l’inspecteur-détective en chef Simon Huxter, de la police du Dorset, a déclaré: “Il n’y a aucune excuse pour les actions ignobles de ces deux adolescents.”

Edward Reeve est décédé après avoir été poignardé huit fois lors de l’attaque d’horreur du Nouvel An par le duo à Christchurch, Dorset Crédit : Universal News & Sport

Jack Hindley, également âgé de 16 ans, a été emprisonné pendant 18 ans pour le meurtre de M. Reeve l’année dernière à Crédit : BNPS