Un tueur condamné travaille avec la police pour localiser le corps, a déclaré le juge lors de l’audience de détermination de la peine

Un jour après que Chris Lee a emmené un détective des homicides dans les montagnes pour chercher le corps de sa victime, les avocats ont argumenté sur la durée que le tueur devrait passer en prison.

Vendredi, l’homme de 63 ans, également connu sous le nom de Kevin Barton, a été reconnu coupable d’homicide involontaire dans la mort de son amie et partenaire de blackjack depuis 30 ans, Vida Smith, 69 ans. Le verdict fait suite à un procès devant jury de deux semaines à Calgary.

L’audience de détermination de la peine de Lee mercredi s’est largement concentrée sur le fait que le corps de Smith n’a jamais été retrouvé.

“Où est-elle?” a demandé le procureur Shane Parker.

Cacher le corps “ne devrait pas être récompensé”

Parker a soutenu que cacher le corps de Smith était le facteur le plus aggravant de son crime.

“Son succès à dissimuler le quand et le comment ne devrait pas être récompensé”, a déclaré Parker.

L’accusation a demandé au juge d’imposer une peine de 11 ans – sept ans pour homicide involontaire plus quatre ans pour les infractions liées aux armes à feu.

L’avocat de la défense, Cory Wilson, a soutenu qu’une peine de 5 ans et demi était appropriée – quatre pour homicide involontaire et 18 mois pour les accusations d’armes.

Le juge Rosemary Nation de la Cour du Banc du Roi prononcera la sentence vendredi.

Recherche de corps pour reprendre après la tempête

On a dit à Nation que Lee avait emmené le détective d’homicide. Scott Gutterson mardi dans la zone où il pense avoir laissé le corps de Smith.

“Les efforts de recherche reprendront lorsque l’environnement coopérera”, a déclaré Parker, faisant allusion à la tempête de neige.

Les enfants de Smith ont également parlé des tourments qu’ils ont subis sans savoir où le corps de leur mère a été emmené.

“Vous avez jeté son corps comme si de rien n’était, et je suis hantée par cette pensée”, a déclaré la fille de Smith, Neda Power, en lisant sa déclaration de victime.

“Vous avez nié sa dignité, un enterrement convenable et un endroit où notre famille peut lui rendre hommage.”

Compteurs internationaux de cartes de blackjack

Le fils de Smith, Sina Oroomchi, a décrit sa mère comme “une belle femme pleine d’énergie et de lumière”.

Oroomchi a écrit qu’il se débat le plus avec les décisions prises par Lee après le meurtre.

“Je ne blâme pas Kevin Barton pour la fin de la vie de ma mère”, a déclaré Oroomchi.

“Ce sont ses actions et ses décisions qui ont suivi sa mort qui m’ont blessé et me hantent … “il m’a forcé à accepter sa version de ce qui s’est passé.”

Chris Lee est vu sur des images de télévision en circuit fermé traversant un parking le jour où il a rencontré Vida Smith pour un café. (Exposition judiciaire)

Smith et Lee se connaissaient depuis 30 ans. Bien qu’ils soient sortis ensemble, le couple était des amis qui ont voyagé dans les casinos du monde entier.

Tous deux étaient si habiles à compter les cartes au blackjack que c’était leur seule source de revenus – gagnant parfois chacun 100 000 $ ou plus par an.

Lee a témoigné que le meurtre était accidentel

Le 21 juillet 2020, les deux ont rencontré un plan pour que Smith vende le passeport de son ex-mari à Lee afin qu’il puisse entrer dans les casinos dont il avait été expulsé.

Les deux se sont assis dans sa voiture pour exécuter l’accord, mais Lee a témoigné que Smith lui avait remis un certificat de naissance au lieu du passeport le plus précieux. Il a dit qu’elle avait ensuite tenté de sortir du véhicule avec ses 10 000 $.

Lee a témoigné qu’il avait “accidentellement” étranglé Smith alors qu’il tentait de la ramener dans la voiture.

Quelques jours après avoir tué Smith, Lee a conduit vers l’ouest, laissant son corps bâché quelque part près de Banff ou de Canmore, a-t-il témoigné.

Après avoir entendu deux semaines de preuves et délibéré pendant deux jours, les jurés ont rendu un verdict vendredi soir.

Lee a admis avoir tué Smith mais a soutenu depuis le premier jour du procès qu’il était coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre.

« A-t-elle supplié pour sa vie ?

Lorsqu’on lui a donné la chance de s’adresser au tribunal, Lee a présenté des excuses.

“Je suis terriblement, terriblement désolé”, a-t-il déclaré. “Si je pouvais le reprendre, je le reprendrais 100 fois.”

Mais la famille de Smith se retrouve avec plus de questions que de réponses.

“Savait-elle ce qui allait se passer,” se demanda Oroomchi à voix haute.

« A-t-elle supplié pour sa vie ? A-t-elle crié mon nom ou le nom de ma sœur à la toute fin ?

“Une seule personne le sait avec certitude : le seul témoin de sa mort, Kevin Barton.”