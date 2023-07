Un tueur capverdien accusé a tenté de renouveler son passeport américain

Un homme de Brockton risque jusqu’à dix ans de prison alors que le gouvernement fédéral a déclaré qu’il avait demandé un nouveau passeport américain dans une ambassade à l’étranger alors qu’il était en fuite pour meurtre au Cap-Vert, mais qu’il avait menti qu’il l’avait perdu pendant le dîner de Noël.

Johnny Brandao, 40 ans, double citoyen des États-Unis et du Cap-Vert, a été inculpé d’un chef d’accusation de fraude de passeport cette semaine après avoir déjà été inculpé de plainte pénale pour la même infraction le 7 mai, pour laquelle il a été arrêté deux jours plus tard. Il comparaîtra devant le tribunal fédéral de Boston à une date non prévue.

«Il est allégué que le 27 mars 2014, avec un autre accusé, Brandao a tiré sur un individu dans la tête à l’aide d’un revolver de calibre .45, a pris un million cinq cent mille escudos capverdiens, puis a jeté le corps de la victime sur le côté. de la route », a écrit l’agent spécial Daniel Starr du service de sécurité diplomatique du département d’État dans un affidavit du 7 mai à l’appui des accusations.

« Il est en outre allégué que le 26 juillet 2021, vers 5 heures du matin, l’accusé a tiré et tué un autre individu à l’aide d’une arme à feu de calibre 9 mm et a jeté le corps de la victime par-dessus une falaise », a poursuivi Starr.

Les autorités verdiennes l’ont arrêté et ont ordonné sa détention dans l’attente de son procès, mais le 12 décembre 2022, il a été libéré sous réserve qu’il se présente régulièrement au tribunal et que ses passeports et sa carte d’identité soient confisqués, affirme l’affidavit.

Dans un document judiciaire verdien inclus comme pièce à conviction dans l’affaire, un juge président a écrit ce jour-là que Brandao et une autre personne « ont été interdits de quitter le territoire national et même les ports ».

Au lieu de cela, il s’est enfui et, le 28 décembre 2022, a demandé un nouveau passeport à l’ambassade des États-Unis à Dakar au Sénégal et aurait décrit comment il avait perdu son ancien passeport de cette manière : « Je suis sorti dîner et le moment où je suis revenu, je main (sic) a perdu mon passeport », le 25 décembre 2022.

INTERPOL a émis une notice rouge, qui est une demande aux forces de l’ordre du monde entier de rechercher et d’arrêter provisoirement une personne, pour Brandao le 8 mars de cette année. Le 5 avril, les dossiers des douanes et de la protection des frontières américaines montrent que Brandao est arrivé à Boston en provenance des îles Vierges américaines et avait utilisé son permis de conduire du Massachusetts comme preuve d’identité.

Il aurait ensuite commencé à utiliser les téléphones pour essayer d’accélérer sa demande de passeport et, à la suite de cela, il aurait déclaré qu’il avait des projets de voyage vers une destination inconnue le 8 mai.