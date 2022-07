Un tueur cannibale malade a fait bouillir la cuisse de la victime avant d’inciter les enfants à manger des boulettes remplies de chair

Un cannibale CONDAMNÉ a décrit avec des détails effrayants comment il a assassiné un homme avant de trancher sa chair pour la cuisiner et la manger.

Le tueur dérangé a expliqué comment il a donné une partie de la chair à une connaissance qui l’a donnée à manger à sa famille, en leur disant que c’était de la viande de “kangourou”.

Vladimir Nikolayevich Nikolayev, 63 ans, également connu sous le nom de “Vladimir le cannibale”, a été reconnu coupable du meurtre de deux hommes en 1997.

En 2001, il a été transféré dans la tristement célèbre prison russe K-6 Black Dolphin, près de la frontière avec le Kazakhstan.

Il a été filmé dans le cadre du documentaire National Geographic “Inside Russia’s Toughest Prisons”, où il a expliqué comment il avait mangé de la chair humaine pour la première fois.

“Je rentrais d’une fête un peu ivre”, se souvient-il. “Et à côté de la porte de mon immeuble un autre type, ivre lui aussi, m’a demandé du feu.

“Nous avons commencé à nous disputer et nous nous sommes disputés. Il m’a frappé, et je l’ai frappé, et il s’est avéré qu’il est mort.”

Nikolayev a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de manger sa victime lorsqu’il l’a assassiné, mais qu’une fois qu’il a démembré son corps, la pensée l’a frappé.

“Qu’est-ce que je devais faire ?” il a dit. “Je l’ai traîné dans la salle de bain, je l’ai déshabillé et j’ai commencé à le découper en morceaux.”

Une fois qu’il eut coupé la tête et les membres de l’homme, il poursuivit : « J’ai pensé que j’allais l’essayer ».

Nikolayev a déclaré: “J’ai coupé un morceau de viande de sa cuisse et je l’ai fait bouillir. Je l’ai essayé, je n’ai pas aimé, alors je l’ai haché et frit dans une poêle à frire.”

Malheureusement, cela n’a pas suffi au cannibale, qui a ensuite donné une partie de la chair humaine à un ami qu’il a ramené à la maison avec sa femme et son enfant.

La femme en a ensuite fait des boulettes qu’elle a données à ses enfants, ignorant l’horrible vérité derrière la viande.

Avec un sourire narquois, Nikolayev a ajouté: “J’ai dit que c’était un kangourou. Nous n’avons pas de kangourous ici. Ils ne savaient pas ce que c’était.”

Il a finalement été attrapé après avoir emporté environ 5 kg de la chair de sa victime sur un marché ouvert pour la vendre.

Une femme a été dérangée par le goût inhabituel et l’a emmené chez un médecin pour examen, où il s’est avéré qu’il contenait du sang humain.

Le médecin a contacté la police et Nikolayev a été arrêté peu de temps après.

Nikolayev purge une peine à perpétuité à Black Dolphin pour les deux meurtres à Novocheboksarsk, dans l’ouest de la Russie, à environ 380 miles à l’est de Moscou.

Les détenus de la sombre colonie pénitentiaire reçoivent un régime sinistre composé principalement de pain et de soupe, tandis que les gardiens les forcent à marcher dans une position inhabituelle, courbés, les mains menottées derrière le dos et plus hautes que les hanches.

Cette position laisse les prisonniers aussi impuissants que possible, incapables d’attaquer qui que ce soit ou d’observer leur environnement.

Les gardiens font le tour toutes les 15 minutes pour s’assurer que les détenus respectent les règles, et ils doivent répondre à toute question des gardiens par “oui monsieur”.

La tristement célèbre prison tire son nom d’une sculpture d’un dauphin noir faite par des prisonniers et placée devant l’entrée principale.

Il a suscité la controverse ces dernières années après avoir été comparé par des militants aux méchants goulags soviétiques.

Les détenus – qui sont reconnus coupables des crimes les plus ignobles – sont connus pour s’être mutilés en signe de protestation contre leurs conditions de vie.

Un autre détenu, Nikolai Astankov, a été emprisonné pour avoir tué toute une famille avant de brûler leurs corps dans la forêt.

Il a déclaré à National Geographic : “Si vous pensez constamment à ce qui est ici, à ce qui vous attend, au fait que vous ne serez jamais libre, qu’on vous laisse seul ici, vous n’y arriverez tout simplement pas.”

Il a ajouté: “Vous êtes constamment filmé dans votre cellule, vous êtes donc surveillé 24 heures sur 24.”

Le garde Denis Avsyuk a déclaré aux enquêteurs : “Le principal crime commis par les condamnés ici est le meurtre. Mais nous avons aussi des maniaques, des pédophiles et des terroristes.

“Pour les appeler des gens, ça fait plier la langue en arrière juste pour le dire. Je n’ai jamais ressenti de sympathie pour eux.”