Un tueur à gages raté se voit offrir une prime de 150 000 dollars pour tuer Trump — RT World News

Ryan Routh a exhorté quelqu’un d’autre à « finir le travail » dans une lettre révélée par les procureurs

L’homme qui prévoyait d’assassiner le candidat à la présidence américaine Donald Trump a laissé une lettre exhortant quelqu’un d’autre à mener l’assassinat au cas où il échouerait, ont révélé les procureurs fédéraux.

Ryan Wesley Routh, 58 ans, a été arrêté le 15 septembre après avoir été repéré sur un terrain de golf de Trump en Floride. La police a trouvé un fusil de fabrication soviétique, une caméra GoPro et un sac à dos avec des plaques de blindage dans sa cachette improvisée.

« C’était une tentative d’assassinat contre Donald Trump, mais je n’ai pas réussi à vous aider. J’ai fait de mon mieux et j’ai déployé tout le courage dont j’étais capable. C’est à vous maintenant de terminer le travail ; et j’offrirai 150 000 dollars à celui qui y parviendra. » dit la note manuscrite que Routh aurait laissée dans une boîte chez quelqu’un.

Une photo de la note a été incluse dans le dossier déposé par le procureur américain du district sud de Floride, rendu public lundi. Les procureurs fédéraux ont inclus la note comme preuve que Routh devrait rester en prison en attendant son procès.

Le ministère de la Justice vient de publier un appel aux armes rédigé par Ryan Routh, un aspirant assassin de Trump, promettant une prime de 150 000 dollars à quiconque « terminerait le travail ». « C’était une tentative d’assassinat contre Donald Trump, mais j’ai échoué. J’ai fait de mon mieux et j’ai donné tout le courage que j’ai pu rassembler. Il… pic.twitter.com/31h7SyVwlN — Natalie Winters (@nataliegwinters) 23 septembre 2024

Selon le dossier, Routh avait laissé une boîte au domicile d’un individu non identifié dans les semaines précédant sa tentative de meurtre contre Trump. L’individu a ouvert la boîte après l’arrestation de Routh et a alerté les autorités la semaine dernière, a indiqué le ministère de la Justice.

En plus de la note manuscrite, la boîte contenait « des munitions, un tuyau en métal, divers matériaux de construction, des outils, quatre téléphones » et plusieurs autres lettres.

Le dossier judiciaire révèle également que six téléphones portables ont été retrouvés dans la voiture de Routh lors de son arrestation, dont un avec une recherche Google sur la façon de voyager du comté de Palm Beach au Mexique. Le SUV Nissan avait de fausses plaques d’immatriculation, selon le FBI.















D’autres preuves trouvées dans la voiture comprenaient une liste de lieux où Trump devait apparaître avec des dates en août, septembre et octobre, ainsi qu’un carnet prétendument « rempli de critiques des gouvernements russe et chinois et de notes sur la manière de rejoindre la guerre au nom de l’Ukraine », selon le New York Post.

Routh avait passé la majeure partie des trois dernières années en Ukraine, affirmant à divers médias occidentaux qu’il collectait des fonds et recrutait pour l’effort de guerre de Kiev. Le fusil retrouvé dans sa cachette au club de golf Trump International à West Palm Beach était un SKS semi-automatique, chargé de 11 cartouches et d’une autre dans la chambre. Son numéro de série était « effacé et illisible. »

Trump avait échappé de justesse à la mort presque deux mois plus tôt, le 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie. Un homme de 20 ans avait tiré au moins huit coups de feu depuis un toit alors que le candidat républicain tenait un meeting, blessant Trump à l’oreille et tuant un membre du public, tout en en blessant grièvement deux autres. L’assassin présumé, Thomas M. Crooks, a été abattu par les services secrets américains et son corps a été rapidement incinéré. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été effacés et le FBI n’a fourni aucune information sur ses motivations ou ses relations.