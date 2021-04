Un HOMME qui aurait «matraqué sa femme, sa mère et ses deux enfants à mort avec un marteau» a été condamné à la prison à vie.

Le codeur Anatoliy Malets, 32 ans, aurait attaqué sa famille dans leur appartement à Vinnytsia, en Ukraine, le 31 décembre 2018, après avoir tenté de l’empêcher d’emménager avec son amant.

Toute une famille a été laissée morte après qu’un père les aurait tous « matraqués à mort avec un marteau » Crédits: Roksana

Le codeur Anatoliy Malets, 32 ans, les aurait attaqués après avoir tenté de l’empêcher d’emménager avec son amant Crédits: Roksana

Un tribunal a appris que l’homme avait brisé la tête de sa mère de 63 ans et de sa femme Nadezhda, 30 ans, avec un marteau, avant d’infliger les mêmes blessures à sa fille et à son fils, âgés respectivement de 3 et 7 ans.

Il avait réagi avec colère en récupérant ses affaires quand une dispute a éclaté au sujet de son projet de déménagement pour quitter sa famille et vivre avec son amant.

Après avoir exécuté sa famille, M. Malets a fui les lieux et a laissé toutes les victimes mortes sur place – à l’exception de sa fille qui était incapable de bouger ou de parler.

En sortant de l’appartement, le tueur condamné a enveloppé l’arme du crime ensanglantée dans un chiffon et l’a jetée dans une poubelle.

Dans le but de créer un alibi, le tueur présumé est allé voir son amant, ont indiqué les enquêteurs.

Après avoir passé quelque temps là-bas, l’homme est retourné sur les lieux, a appelé la police et a signalé que «quelqu’un avait attaqué sa famille».

Lorsque les services d’urgence sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la petite fille inconsciente parmi les autres corps mutilés des membres de sa famille.

La jeune fille a été transportée d’urgence aux soins intensifs où elle est décédée des suites de fractures mortelles du crâne et de traumatismes crâniens une heure plus tard.

Parmi les victimes se trouvait sa femme Nadezhda Malets, 30 ans. Crédits: Roksana

Il a été arrêté après que des traces d’ADN aient été trouvées sur ses vêtements Crédits: Roksana

M. Malets a été reconnu coupable et fait maintenant face à la vie derrière les barreaux Crédits: Roksana

Malets a été désigné comme l’un des principaux suspects et arrêté après que des criminologues aient détecté des traces d’éléments sur son pantalon.

L’arme du crime a également été retrouvée dans une décharge locale sous des tonnes de déchets.

Lors d’un test, l’ADN du meurtrier présumé et de toutes les victimes y a été retrouvé.

Selon la police, Malets a ensuite avoué avoir tué sa famille après avoir été confronté aux preuves.

De plus, des rapports confirment que l’homme était sobre au moment de l’incident et des examens mentaux montrent qu’il était au courant de ce qu’il faisait.

Lors de la condamnation, le juge a déclaré: «L’accusé a décidé de commettre un meurtre intentionnel afin d’éliminer les obstacles à sa cohabitation avec une autre femme».

Cependant, Anatoliy Malets a été reconnu coupable du meurtre de sa famille et passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux.

Le tribunal l’a également condamné à verser 3 000 000 hryvnias (77 000 £) aux proches de sa femme en réparation du préjudice moral.