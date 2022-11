Un Trump furieux accuse Melania de l’avoir exhorté à soutenir le Dr Oz, selon un journaliste du NYT

L’ancien président Donald Trump s’adresse aux journalistes après que lui et l’ancienne première dame Melania Trump ont voté à Palm Beach, en Floride, le 8 novembre 2022. (Phelan M. Ebenhack pour le Washington Post via Getty Images)

Le républicain soutenu par Trump, Mehmet Oz, a perdu la course au Sénat américain en Pennsylvanie cette semaine.

L’ancien président était “furieux” de sa perte, a tweeté Maggie Haberman du New York Times.

Entre autres, Trump a reproché à sa femme, Melania, de l’avoir encouragé à soutenir Oz, a déclaré Haberman.

L’ancien président américain Donald Trump était en colère contre sa femme, Melania, pour l’avoir exhorté à soutenir Mehmet Oz, qui a perdu une course décisive au Sénat en Pennsylvanie, a déclaré la journaliste du New York Times Maggie Haberman.

Dans un tweeter le mercredi, Haberman a confirmé les rapports précédents que l’ancien président était “livide” et “criait après tout le monde” après que de nombreux candidats républicains qu’il a soutenus aient sous-performé en Les élections de mi-mandat de mardi.

“Trump est en effet furieux ce matin, en particulier à propos de Mehmet Oz, et blâme tous ceux qui lui ont conseillé de soutenir Oz – y compris sa femme, la décrivant comme n’étant pas sa meilleure décision, selon des personnes proches de lui”, a tweeté Haberman.

“Il convient de rappeler que Trump est un homme adulte qui a approuvé Oz malgré l’objection de certaines des personnes les plus proches de lui”, a-t-elle ajouté.

Oz, un ancien médecin de télé-réalité, perdu contre le démocrate John Fetterman mercredi, renversant un siège crucial au Sénat qui était auparavant entre les mains des républicains.

Atout approuvé Oz en avrilaffirmant qu’il a les meilleures chances de gagner les élections générales parce qu’il “a vécu avec nous à travers l’écran et a toujours été populaire, respecté et intelligent”.

L’ancienne Première Dame Melania Trump et l’animateur de Fox News Sean Hannity avaient pressé Trump de soutenir Oz parce qu’ils étaient amis avec lui, Jonathan Swan d’Axios a rapporté à l’époque.

En mars, Oz et sa femme, Lisa, ont dîné avec Trump et Melania à Mar-a-Lago qui a duré plusieurs heures, Politico a rapporté.

Trump a nié les informations selon lesquelles il était en colère et a insisté sur le fait que les résultats à mi-parcours étaient un succès pour lui, écrivant dans un Publication sociale de la vérité mercredi: “Incroyable à quel point les Fake News Media sont malhonnêtes. The Failing New York Times est devenu fou.”

Haberman a également déclaré que Trump, qui a taquiné la semaine dernière qu’il pourrait annoncer officiellement sa candidature à la présidence le 15 novembredébat actuellement de son report ou non.

“Plusieurs [Republicans] a envoyé un SMS pour lui demander s’il le ferait, mais c’est risqué et ce serait reconnaître qu’il est blessé par hier, ce que certains de ses conseillers insistent sur le fait que ce n’est pas le cas”, a-t-elle écrit.

Un représentant de Trump n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Habermann est un correspondant de la Maison Blanche pour le New York Times qui a largement couvert la présidence de Trump et a récemment publié un livre révélateur: “Confidence Man: La fabrication de Donald Trump et la rupture de l’Amérique.”