Un troupeau fascinant de fous de Bassan plonge dans l’eau pour chasser des proies

Les plateformes de médias sociaux nous apportent les vidéos les plus intéressantes en ce qui concerne la faune et la vie dans la jungle. L’écosystème fonctionne de manière étonnante et lorsque nous arrivons à le voir de nos propres yeux, la vue est inoubliable. Les techniques de camouflage, la poursuite, la montée d’adrénaline d’une chasse et la flore embellissante autour de tout cela sont quelques-unes des choses époustouflantes qui existent dans notre écosystème. Une vidéo montrant un phénomène de chasse est devenue virale sur Twitter et montre comment des oiseaux plongent dans un plan d’eau pour se nourrir de poissons.

La vidéo de 29 secondes a été partagée par “Reg Saddler” sur la plate-forme de médias sociaux avec la légende – “Gannets bombardant en piqué un banc de harengs à Trinity Bay, Terre-Neuve… Capturé par markpritchett11 IG”. La vidéo, qui compte actuellement plus de 14 lakh de vues, montre une volée d’oiseaux nommés Fous de Bassan qui se dirigent presque verticalement dans la baie de la Trinité au Canada pour attraper du poisson. Non seulement ils plongent dans la baie, mais ils disparaissent momentanément dans les eaux puis réapparaissent avec leur proie volant lentement vers le haut. La plongée est une sorte de “douche de fou de Bassan” car elle commence avec un ou deux oiseaux et puis en un rien de temps, tout le troupeau suit.

La baie de Trinidad, à Terre-Neuve, au Canada, est une baie de pêche populaire et les fous de Bassan nichent ici dans d’énormes colonies. Les fous de Bassan ont une vision exceptionnelle et ils peuvent détecter la nourriture en se nourrissant, ce qui permet à cette espèce de se déplacer à grande vitesse pour attraper sa proie. Les plongées, similaires à celle montrée dans la vidéo, sont généralement peu profondes, mais cet oiseau peut plonger jusqu’à 72 pieds pour rechercher des poissons. Leurs ailes et leurs pieds les aident à plonger à grande vitesse et à lire de telles profondeurs. Les Fous de Bassan se reproduisent dans seulement six colonies au Canada, dont trois dans le golfe du Saint-Laurent, au Québec, et trois dans l’Atlantique Nord au large de Terre-Neuve.

