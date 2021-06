Un troupeau déchaîné de 15 éléphants a frappé une immense ville de 7 mètres alors qu’ils parcouraient 300 milles après avoir été dirigés par un «chef de meute inexpérimenté»

Un troupeau déchaîné de 15 éléphants a frappé une immense ville chinoise après avoir été mené sur une randonnée de 300 milles par un « chef de meute inexpérimenté ».

Les animaux errants ont détruit 56 hectares de terres agricoles et causé plus de 1,1 million de dollars de dégâts après s’être échappés d’une réserve naturelle de la province du Yunnan en avril.

dix Le troupeau d’éléphants a atteint la périphérie de Kunming après une randonnée de 40 jours Crédit : SWNS

dix Le troupeau a provoqué le chaos après avoir volé 100 kg de céréales fermentées dans une distillerie du village Crédit : SWNS

dix Les animaux ont fait irruption dans des villages ruraux et ont détruit des biens Crédit : SWNS

Les éléphants ont parcouru des centaines de kilomètres en 40 jours depuis Xishuangbanna et ont frappé jeudi la capitale provinciale de Kunming, qui compte 7 millions d’habitants.

Les animaux ont traversé de nombreux villages au cours de leur voyage, détruisant des propriétés, piétinant des poulaillers et même volant 100 kg de céréales fermentées dans une distillerie du village, Les temps rapports.

Des séquences vidéo incroyables montrent les éléphants errant dans des villages ruraux, apparemment sans être dérangés par les sirènes hurlantes utilisées pour avertir les habitants terrifiés.

On ne sait pas pourquoi le troupeau a effectué sa longue randonnée à partir d’une réserve naturelle, surveillée par une douzaine de drones.

Chen Mingyong, professeur à l’Université du Yunnan qui étudie les éléphants sauvages, a déclaré que « le leadership inexpérimenté » de l’éléphant responsable pourrait expliquer le long voyage vers nulle part.

« Peut-être qu’il s’est trompé, mais pense toujours que cela va dans le bon sens », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique CCTV.

Mardi, les éléphants curieux se sont présentés dans une maison de retraite à Yuxi et ont enfoncé leurs trompes dans certaines pièces, incitant un homme âgé à se cacher sous son lit, rapporte Jimu News.

dix Le troupeau provoque le chaos dans le comté d’E’shan, dans la province du Yunnan (sud-ouest de la Chine) Crédit : AP

dix Les autorités ont exhorté les habitants de la région à rester à l’intérieur Crédit : AP

dix Les autorités ont refusé d’utiliser des tranquillisants pour arrêter leur marche Crédit : AP

Les autorités ont exhorté les habitants de la région à rester à l’intérieur et ont bloqué les routes avec du matériel de construction tout en essayant d’attirer les animaux avec de la nourriture.

« Vous pouvez sentir la vibration de chaque pas », a déclaré un villageois aux médias d’État.

« J’ai fait semblant de mourir et je n’ai pas bougé du tout. J’osais à peine respirer.

Les autorités ont déployé des centaines de camions le long d’une route dans une tentative désespérée d’empêcher le troupeau de déclencher le chaos dans la ville de Yuxi, rapporte Beijing News.

Les conducteurs ont mangé et dormi dans les véhicules pendant des jours, alors même qu’ils entendaient les éléphants se déplacer après la tombée de la nuit, selon le journal.

Mercredi soir, le gouvernement local de Kunming a publié un avis exhortant les habitants à ne pas laisser de maïs ou d’autres aliments dans leur jardin alors que les éléphants s’approchaient de la ville, selon l’agence de presse Xinhua.

Les résidents ont reçu l’ordre de ne pas « entourer et regarder les éléphants » ou de les déranger en utilisant des pétards ou d’autres matériaux, selon l’avis.

dix Des drones ont été utilisés pour surveiller et suivre les éléphants sur leur chemin de destruction Crédit : SWNS

dix Un troupeau de 17 a quitté la réserve naturelle du comté de Mojiang6, mais deux ont fait demi-tour Crédit : SWNS

dix Certains experts pensent que les éléphants ont quitté la réserve naturelle en raison de la diminution des forêts tropicales Crédit : SWNS

dix Le drone utilisé pour suivre le troupeau d’éléphants Crédit : Rex

Les autorités ont refusé d’utiliser des tranquillisants pour arrêter leur marche, craignant qu’ils ne fassent que mettre les animaux en colère, rapporte le Times.

« Nous ne pouvons pas retourner le troupeau à volonté, étant donné que nous ne connaissons pas la raison exacte pour laquelle les éléphants migrent », a déclaré à Beijing News Ran Jingcheng, chercheur en faune et flore forestière.

Certains experts pensent que les éléphants ont quitté la réserve naturelle en raison de la diminution des forêts tropicales et du manque de nourriture appropriée.

« La taille des forêts tropicales a diminué, ce qui a poussé les éléphants d’Asie sauvages à quitter leur foyer à Xishuangbanna », a déclaré à Pékin Zhang Li, professeur d’écologie spécialisé dans l’étude des éléphants d’Asie. Nouvelles.

« L’expansion des familles d’éléphants augmente également leurs chances de s’aventurer dans une nouvelle maison. »

Un troupeau de 17 personnes a quitté la réserve naturelle du comté de Mojiang le 16 avril, mais deux ont fait demi-tour et sont repartis.

Six femelles, trois mâles et trois jeunes ont poursuivi leur périple et ont atteint le comté d’Eshan le 24 mai.

Après y avoir passé six jours, le troupeau est arrivé à Yuxi, avec une population de 460 000 habitants.

Quand et comment les éléphants seront renvoyés dans la réserve n’est pas clair.