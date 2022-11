Un troupeau de moutons remarque la peinture 3D d’un pont inachevé sur la route et change de chemin

L’art de la rue est devenu extrêmement populaire ces derniers temps. Vous devez avoir rencontré de magnifiques peintures réalisées sur d’immenses murs ou de l’art 3D sur les routes de votre ville. Et, un de ces arts de la rue a fait parler Internet. Récemment, une vidéo d’un homme peignant un pont inachevé sur une route est devenue virale sur Twitter.

En plus de la peinture impressionnante, le point culminant de la vidéo, pour Twitterati, était un troupeau de moutons qui s’est embrouillé à cause de cela. Le clip désormais viral s’ouvre sur un homme dessinant un pont inachevé sur une route à la craie. Il peint également un canal sous le pont pour rendre l’art encore plus réaliste.

Après quelques images, un troupeau de moutons s’approche de la peinture, mais il change de trajectoire et se dirige vers le côté droit de la route en voyant la peinture 3D. La peinture avait l’air si réaliste qu’elle laissait même le troupeau de moutons confus. “La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse (sic)”, lit-on dans la légende de la vidéo de 42 secondes.

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale sur la plateforme de micro-blogging, l’un des utilisateurs a écrit : “Cet art de la perspective est réel et se confond avec l’existence naturelle environnante.”

Un autre a fait remarquer : « L’art est bon mais ce qu’il a fait est dangereux. D’autres peuvent avoir des accidents à cause de cela.

Quelqu’un a également souligné: «Un art génial. Mais je crois que les chèvres pourraient ne pas voir de la même manière que nous voyons de ce côté. « Cette vidéo a un puissant message sous-jacent pour nous tous ! Parfois, nous ne répondons qu’à des illusions créées par l’homme… », a commenté un quatrième utilisateur.

La vidéo virale a dépassé jusqu’à présent plus de 3,2 millions de vues sur Twitter.

Une vidéo similaire d’un chien changeant de chemin après avoir rencontré de l’art 3D était auparavant devenue virale sur Internet, laissant beaucoup de gens divisés.

Que pensez-vous de la vidéo virale ?

