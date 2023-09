Un troupeau de moutons mange 100 kg de cannabis en Grèce après les inondations de la tempête Daniel | Nouvelles du monde

Un troupeau de moutons qui luttait pour trouver de l’herbe fraîche pour se nourrir en raison d’inondations extrêmes a commencé à se comporter étrangement après avoir mangé une grande partie d’une récolte de cannabis, selon les rapports.

Les moutons ont envahi une serre produisant du cannabis médicinal à Grèce.

Le propriétaire a déclaré que la récolte avait déjà été gravement endommagée par une vague de chaleur et la tempête Daniel – et que les moutons avaient fini « ce qui restait ».

Le troupeau pâturait dans les plaines inondées de Thessalie, dans le centre de la Grèce, avant de se diriger vers la serre près de la ville d’Almyros pour manger environ 100 kg de cannabis, a rapporté le site TheNewspaper.gr.

Le propriétaire de la récolte a déclaré au site Internet : « Je ne sais pas si c’est pour rire ou pour pleurer.

« Nous avons eu la canicule et nous avons perdu beaucoup de production.

« Nous avons eu les inondations, nous avons presque tout perdu.

« Et maintenant ça. Le troupeau est entré dans la serre et a mangé ce qui restait. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. »

Un berger avait remarqué un comportement étrange dans le troupeau, mais on ne sait pas exactement ce que cela impliquait.

Tempête Daniel a balayé la Thessalie pendant trois jours au début du mois, inondant des villes et des villages et tuant plus de 100 000 animaux et bétail, ont indiqué des responsables.

Image:

La Thessalie et d’autres régions de Grèce se remettent encore des inondations estivales





Des centaines d’habitants ont été évacués par avion ou évacués de leurs maisons inondées à bord de canots de sauvetage, tandis que de nombreuses récoltes ont été emportées par les eaux.

La tempête de pluie, qui a tué 17 personnes, a été la plus intense que le pays ait connue depuis le début des enregistrements en 1930 et est survenue après un été d’incendies de forêt dévastateurs.

La production agricole a été durement touchée.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakisa déclaré que le pays était confronté à des défis importants en raison de changement climatique.

Son gouvernement envisage d’introduire davantage de mesures d’aide aux personnes touchées par des catastrophes naturelles.