Le trou noir du Sagittaire A* s’est réveillé à la fin du 19ème siècle, de nouvelles recherches ont trouvé

Sagittarius A*, le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie de la Voie lactée et était auparavant considéré comme dormant, a brièvement repris vie à la fin des années 1800, selon les résultats d’une étude qui vient d’être publiée dans le magazine Nature.

Le trou noir, qui est environ quatre millions de fois plus massif que le Soleil et situé à environ 27 000 années-lumière de la Terre, s’est réveillé de son sommeil prolongé il y a environ 200 ans, selon l’étude. Le corps céleste a passé environ un an à avaler divers objets cosmiques avant de retourner à nouveau dans un état de dormance, selon les chercheurs.

« Imaginez un ours qui entre en hibernation après avoir dévoré tout ce qui l’entoure », Frédéric Marin, auteur de l’étude, a déclaré samedi via l’AFP.

Au cours de cette phase d’activité de la fin du XIXe siècle, le trou noir a été « Au moins un million de fois plus lumineux qu’il ne l’est aujourd’hui », ajoute Marin. L’activité séculaire a été observée par des scientifiques, qui ont noté que les nuages ​​moléculaires galactiques à proximité ont commencé à émettre des rayons X si dramatiques que c’est comme si « un seul ver luisant caché dans une forêt est soudainement devenu aussi brillant que le soleil », Des chercheurs français du CNRS ont déclaré.

Les astronomes ont suivi cette lumière à rayons X à l’aide de l’explorateur de polarimétrie à rayons X d’imagerie (IXPE) de la NASA et ont découvert que les indices pointaient directement vers le Sagittaire A * – qui, selon Marin, avait « a émis un écho de son activité passée, que nous avons réussi à observer pour la première fois. »

Mais, alors que les scientifiques sont fascinés par les résultats de l’étude, les raisons de la réémergence du trou noir restent un mystère. Une hypothèse répandue est qu’une étoile ou un nuage de gaz pourrait s’être égaré trop près, réveillant le Sagittaire A* de son état dormant. Les chercheurs espèrent que l’étude pourra fournir des informations cruciales sur ce qui déclenche l’émergence des trous noirs des périodes de dormance à l’activité.

L’année dernière, les astronomes ont publié en ligne les toutes premières images prises du trou noir – ou, plus précisément, de l’anneau de gaz incandescent qui l’entoure et confirme sa présence.

Un trou noir est une zone de l’espace-temps dont la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut en sortir. Ils se forment lorsque le centre d’une étoile très massive s’effondre sur elle-même à la fin de sa vie.