Un tronçon pluvieux se prépare pour la nouvelle semaine

Le courant-jet se dirige bien vers le nord.

Des pluies abondantes et de longue durée sont attendues sur le Sud et l’Est.

Un peu de neige et de glace sont possibles dans le Midwest au début de la semaine à venir.

Un « renversement complet des saisons » s’annonce pour l’Est des États-Unis, avec l’arrivée d’un nouveau schéma qui sera rempli de pluies torrentielles, de menaces d’inondations et d’une chaleur potentiellement record. Cela fait suite au souffle d’air glacial et de neige qui a traversé certaines parties du sud et de l’est.

Après cinq tempêtes hivernales consécutives, la configuration à l’Est est en train de se transformer en crêtes, le courant-jet se déplaçant loin vers le nord. Cela signifie que les perturbations provenant de l’ouest des États-Unis seront détournées vers le nord, vers les Grands Lacs ou le Canada, plutôt que vers le sud ou le centre de l’Atlantique.

La neige s’étendra de l’Iowa à la Nouvelle-Angleterre, et même là, de la pluie se retrouvera parfois dans les Grands Lacs.

Pendant ce temps, le flux atmosphérique sera hors du golfe du Mexique, ce qui ouvre la porte à de fortes pluies sur la côte du golfe.

Voici ce que vous devriez savoir sur la semaine à venir :

Ce modèle apportera principalement de la pluie dans les plaines, le sud et la vallée de l’Ohio.

Tard de dimanche à lundi, il pourrait y avoir du givre important des monts Ozark jusqu’au sud des Grands Lacs. Des arbres endommagés et des pannes de courant sont probables dans certaines parties des Ozarks. Lundi, déplacement à Tulsa, Oklahoma ; Little Rock, Arkansas ; et Springfield et St. Louis, Missouri, pourraient être affectés par des conditions glaciales.

Des inondations sont possibles de la côte du haut Texas aux côtes du golfe de l’Alabama et du Mississippi et à l’intérieur des terres dans certaines parties de la Louisiane et du Mississippi entre lundi et mercredi.

Des conditions météorologiques extrêmes sont peu probables dans cette configuration, mais des grondements de tonnerre sont possibles le long de la côte du Golfe.

De la neige généralement plus légère est attendue de l’Iowa aux Grands Lacs jusqu’à l’intérieur du nord-est au cours de la première moitié de la semaine. La plupart auront moins de 4 pouces jusqu’à vendredi. Des villes comme Des Moines, Chicago, Détroit et Albany, New York, pourraient parfois connaître un mélange bâclé de pluie, de neige et de glace.

En fin de semaine, les pluies seront plus répandues sur la côte Est, peut-être aussi loin au nord que dans les Grands Lacs.

Des épisodes de pluie entraîneront des totaux de pluie élevés dans plusieurs États au cours de la semaine prochaine.

De 3 à 6 pouces de pluie sont possibles de l’est du Texas à l’Alabama et au Tennessee, avec des totaux localisés pouvant atteindre 10 pouces.

Des inondations isolées seront possibles presque quotidiennement quelque part dans le Sud.

Cette situation entraînera également un changement important dans les températures et un potentiel de chaleur record à l’Est. Pour en savoir plus sur ces prévisions, Cliquez ici.

