Mourinho a reçu ses ordres de marche des Spurs lundi matin alors que le club languissait à la septième place du tableau de la Premier League, et six jours seulement avant d’affronter Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue à Wembley.

Cette étape intervient après une forme indifférente qui a vu le club du nord de Londres remporter un seul de ses cinq derniers matches de championnat, ainsi que d’être expulsé de l’UEFA Europa League de manière humiliante par les perdants croates du Dinamo Zagreb.

Mais alors que les rapports officiels sur le limogeage de Mourinho citaient le mécontentement face à la forme alarmante du club et à une atmosphère de plus en plus tendue, un compte de troll a dupé un grand nombre sur Twitter en affirmant que le limogeage de Mourinho avait en fait été précipité par une question tout à fait différente: la nouvelle controversée que les Spurs étaient parmi les 12 équipes à s’inscrire à la nouvelle échappée de la Super League européenne.

Selon un récit du nom de Trevor Azul (@thechicoazul) – dont la bio prétend qu’il est ‘Correspondant Sportif Européen en chef ‘ chez The Economist – Mourinho a été limogé «Après une matinée explosive où il a refusé de prendre [Spurs] joueurs sur le terrain d’entraînement au sujet de l’admission proposée par le club en Super League.

Rupture: Tottenham Hotspur a limogé Jose Mourinho après une matinée explosive où il a refusé d’emmener les joueurs sur le terrain d’entraînement en raison de l’admission proposée par le club en Super League. Plus à venir. TA. – Trevor Azul (@thechicoazul) 19 avril 2021

La conjecture ludique s’est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur Twitter alors que Mourinho était salué comme « un héro » pour avoir prétendument pris position contre les plans tant décriés pour la nouvelle ligue.

Marquant Azul comme source, divers comptes de fans de Tottenham, des blogueurs de football et des supporters de tous bords – certains comptant des dizaines de milliers d’adeptes – ont tous partagé la nouvelle avec un abandon téméraire.

Certains poissons encore plus gros ont été capturés à l’appât. La langue française Actu Foot compte, qui compte 2,9 millions d’abonnés, s’est excusé après avoir partagé les réclamations d’Azul.

« Toutes nos excuses pour relayer les informations de @thechicoazul selon lesquelles José Mourinho aurait été renvoyé de Tottenham pour s’être opposé au projet de Super League européenne: le récit qui est à l’origine est parodie », a écrit le compte penaud.

Azul lui-même s’est délecté de l’attention, retweetant joyeusement les utilisateurs crédules de Twitter qui étaient tombés sous le coup de la ruse.

D’autres comptes – encore une fois non vérifiés – ont soutenu que Mourinho s’était en effet brouillé avec le chef des Spurs Daniel Levy à propos des plans de la Super League européenne.

Jose Mourinho a rencontré Daniel Levy hier soir pour se plaindre de l’entrée de Tottenham en Super League européenne, il n’est pas un grand fan de la compétition car il respecte hautement la pyramide du football.Daniel Levy limoge Jose Mourinho 24 heures plus tard. – 360Sources (@ 360Sources) 19 avril 2021

Des sources beaucoup plus réputées, y compris le gourou des transferts Fabrizio Romano, sont rapidement intervenues pour clarifier le limogeage.

« Le limogeage de José Mourinho n’est pas lié à la Super League … et il n’a jamais refusé de s’entraîner aujourd’hui. Il a été licencié à cause des résultats et rien d’autre, » écrivit Romano.

Le limogeage de José Mourinho n’est pas lié à la Super League … et il n’a jamais refusé de s’entraîner aujourd’hui. Il a été licencié à cause des résultats et rien d’autre. ⚪️🚫 #THFC – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 avril 2021

Ailleurs, l’écrivain d’athlétisme Sam Lee a répandu le mépris sur les rumeurs douteuses. « Putain de merde, combien de personnes croient que ‘Mourinho a été renvoyé parce qu’il n’aime pas la rumeur de la Super League’?! » Lee a écrit.

« Comme s’ils venaient de le limoger sur place sans consulter le contrat, les avocats, le tri des communications, etc. Quand la formation aurait-elle commencé? 10? Allez. »

Putain de merde, combien de personnes croient que « Mourinho a été renvoyé parce qu’il n’aime pas la rumeur de la Super League »?! Comme s’ils venaient de le limoger sur place sans consulter le contrat, les avocats, trier les communications, etc. Quand la formation aurait-elle commencé? dix? Allez – Sam Lee (@SamLee) 19 avril 2021

Au-delà de remercier Mourinho, Tottenham lui-même a révélé peu de choses dans sa déclaration sur son limogeage, le président Daniel Levy écrivant: «Jose et son équipe d’entraîneurs ont vécu avec nous certaines de nos périodes les plus difficiles en tant que club. Jose est un vrai professionnel qui a fait preuve d’une énorme résilience pendant la pandémie.

«Sur le plan personnel, j’ai aimé travailler avec lui et je regrette que les choses n’aient pas fonctionné comme nous l’avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que son équipe d’entraîneurs pour leur contribution. »

Le Club peut aujourd’hui annoncer que Jose Mourinho et son équipe d’entraîneurs Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été relevés de leurs fonctions.#THFC ⚪️ #COYS – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 avril 2021

Les Spurs ont confirmé que l’entraîneur de l’académie Ryan Mason, 29 ans, suivrait un entraînement lundi alors que l’équipe se préparait pour son rendez-vous à Wembley avec Man City de Pep Guardiola dimanche.

L’ancien expert de RT Mourinho devrait recevoir une importante compensation des Spurs, qui serait d’environ 20 millions de livres sterling (28 millions de dollars). Il a maintenant terminé un triplé de licenciements par différents clubs de Premier League, après avoir été précédemment montré la porte par Chelsea (deux fois) et Manchester United.

Les jours à venir pourraient en révéler plus sur l’histoire de l’intérieur sur ce qui s’est exactement déroulé au cours des derniers jours des 17 mois malheureux de Mourinho à Tottenham, bien que dans l’intervalle, les fans de football sur Twitter feraient bien de se méfier des trolls qui se cachent avec de la désinformation. .