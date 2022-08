Un troisième voilier transportant des migrants atteint le sud de l’île grecque

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les autorités grecques affirment qu’un autre voilier transportant des dizaines de migrants est arrivé jeudi à Cythère, le troisième en un peu moins de deux jours à se rendre sur l’île du sud qui n’est pas sur la route habituelle des demandeurs d’asile essayant d’atteindre le Union européenne.

Les garde-côtes grecs ont déclaré que les premiers rapports indiquaient que le bateau qui avait atterri sur la côte ouest de Cythère avait environ 70 personnes à bord. Leurs nationalités et d’où ils étaient partis n’étaient pas immédiatement connues.

Deux autres voiliers ont atteint l’île mercredi. Le premier s’est échoué sur la côte sud de l’île avec 97 personnes à bord – 93 d’Afghanistan, trois de Turquie et une du Pakistan, ont indiqué les autorités.

Les passagers se sont rendus à terre eux-mêmes et personne n’a été blessé ou porté disparu. Les garde-côtes ont déclaré jeudi que le bateau était parti de la région de Cesme en Turquie et que le groupe comprenait 55 enfants. Trois des personnes à bord, âgées de 30, 29 et 17 ans, ont été arrêtées en tant que passeurs présumés.

Quelques heures plus tard, un autre navire transportant 73 personnes – 62 Irakiens, neuf Iraniens et deux Russes – est arrivé dans un petit port du sud de Cythère, escorté par les garde-côtes, ont annoncé les autorités.

Située au large de la pointe sud du Péloponnèse, Cythère n’est pas une destination cible pour les milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. La plupart des pays qui tentent d’entrer dans l’Union européenne passent de la côte turque aux îles voisines de la mer Égée orientale en Grèce.

Mais avec les autorités grecques qui multiplient les patrouilles dans la région et font face à des informations persistantes faisant état d’expulsions sommaires de nouveaux arrivants vers la Turquie sans leur permettre de demander l’asile, de plus en plus de personnes tentent une route beaucoup plus longue et plus dangereuse directement vers l’Italie.

Les autorités grecques nient avoir procédé à des expulsions sommaires illégales de demandeurs d’asile.

