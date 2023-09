Un troisième soldat bahreïnien décède après une « attaque de drone Houthi » près de la frontière saoudienne | Nouvelles des Houthis

Le bilan des soldats bahreïnis tués dans une attaque imputée aux Houthis du Yémen s’est alourdi à trois, a indiqué l’agence de presse officielle de Bahreïn.

Deux militaires bahreïniens en Arabie Saoudite ont été initialement confirmés morts dans l’attaque de drone de lundi, avant qu’un troisième soldat ne succombe à ses blessures mercredi, ont indiqué les forces de défense de Bahreïn.

L’attaque a eu lieu alors que les soldats patrouillaient à la frontière sud de l’Arabie saoudite avec le Yémen.

« Nous pleurons l’un de nos hommes qui a été martyrisé aujourd’hui à la suite de ses blessures graves après l’attaque des Houthis à la frontière sud de l’Arabie saoudite », a déclaré mercredi la Force de défense de Bahreïn, annonçant la mort du troisième soldat.

L’agence d’État de Bahreïn a identifié le soldat comme étant le premier adjudant Adam Salem Naseeb et a déclaré qu’il avait « vaillamment donné sa vie dans l’exercice de ses fonctions ».

Il n’y a eu aucun commentaire de la part du groupe rebelle Houthi sur l’incident.

Bahreïn a exigé que le groupe rebelle aligné sur l’Iran lui remette les responsables de l’attaque, intervenue dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord entre l’Arabie saoudite et les Houthis.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue militairement au Yémen en 2015 pour soutenir les forces gouvernementales yéménites contre les Houthis. On estime que des centaines de milliers de personnes ont été tuées pendant la guerre, pour la plupart de causes indirectes, et que 80 pour cent de la population dépend de l’aide humanitaire.

L’attaque de drone représente une escalade majeure après plus d’un an de calme relatif négocié par les Nations Unies au Yémen alors que les efforts de paix prennent de l’ampleur.

La semaine dernière, une délégation houthie a conclu une visite à Riyad, la capitale saoudienne, après cinq jours de pourparlers avec des responsables saoudiens, suite à une invitation officielle envoyée par le royaume.

Il s’agissait de la première visite officielle de ce type en Arabie saoudite depuis le déclenchement de la guerre au Yémen en 2014, après que les Houthis ont chassé un gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite et capturé une grande partie du pays, y compris la capitale Sanaa.

Des progrès ont été réalisés concernant deux conditions principales, notamment un calendrier pour le retrait des troupes étrangères du Yémen et un mécanisme de paiement des salaires publics, ont indiqué des sources proches de la réunion.