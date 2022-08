Un troisième réservoir de brut s’effondre alors qu’un incendie fait rage au terminal pétrolier de Cuba, selon le gouverneur

Un troisième réservoir de brut a pris feu et s’est effondré au principal terminal pétrolier de Cuba à Matanzas, a déclaré lundi le gouverneur de la province, alors qu’un déversement de pétrole a propagé les flammes d’un deuxième réservoir qui a pris feu deux jours plus tôt dans le plus grand accident de l’industrie pétrolière de l’île depuis des décennies.

D’énormes colonnes de feu se sont élevées dans le ciel et une épaisse fumée noire a soufflé toute la journée, assombrissant le ciel jusqu’à La Havane. Des explosions ont secoué la zone juste avant minuit lorsqu’un char s’est effondré et de nouveau à midi alors qu’un autre a implosé.

Au moins une personne est décédée et 125 sont blessées, et 14 autres sont portées disparues depuis que la foudre a frappé l’un des huit réservoirs de l’installation vendredi soir. Un deuxième réservoir a pris feu samedi, provoquant plusieurs explosions dans l’installation, qui joue un rôle clé dans le système électrique de Cuba.

Cuba avait fait des progrès dans la lutte contre les flammes qui faisaient rage au cours du week-end après avoir fait appel à l’aide du Mexique et du Venezuela, mais tard dimanche, l’incendie a commencé à se propager à partir du deuxième char, qui s’est effondré, a déclaré Mario Sabines, gouverneur de la province de Matanzas, à environ 130 km. de La Havane.

Des hélicoptères transportant de l’eau survolent lundi l’incendie de la base de superpétroliers de Matanzas. (Ismael Francisco/Associated Press)

Matanzas est le plus grand port de Cuba pour la réception des importations de pétrole brut et de carburant. Le brut lourd cubain, ainsi que le mazout et le diesel stockés à Matanzas, sont principalement utilisés pour produire de l’électricité sur l’île.

Sabines a déclaré que les flammes se sont propagées comme une “torche olympique” d’un réservoir à l’autre, transformant chacune en un “chaudron” englobant la zone. Faire face à la situation était “compliqué” car trois réservoirs étaient couverts de flammes et de fumée noire.

La télévision publique cubaine a couvert la catastrophe en direct depuis samedi et le président Miguel Diaz-Canel y a été constamment présent, soulignant l’importance économique et politique de la situation.

Alimentation en danger

Le pays dirigé par les communistes et fortement sanctionné par les États-Unis est pratiquement en faillite et les pannes d’électricité et les pénuries d’essence et d’autres produits de base avaient déjà créé une situation tendue avec des manifestations locales dispersées après les troubles historiques de l’été dernier en juillet.

Lundi à midi, les autorités ont annoncé que la centrale électrique la plus importante du pays, située non loin de l’incendie, avait été fermée en raison de la faible pression de l’eau dans la région.

Le réseau électrique dépend à plus de 90 % du carburant local et importé. Jorge Pinon, directeur de l’Université du Texas à Austin pour l’énergie et l’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, a déclaré que l’incendie menaçait les deux.

“Les questions clés sont maintenant de savoir où ira la production cubaine de pétrole brut pour générer du carburant à usage électrique car elle n’est reliée que par pipeline à Matanzas”, a déclaré Pinon, ajoutant que l’installation a une capacité installée de 2,4 millions de barils.

Les gens nagent sur une plage près du port du superpétrolier le 6 août, alors que de la fumée s’élève des réservoirs de stockage de carburant qui ont explosé la semaine dernière. (Alexandre Meneghini/Reuters)

Un pétrolier transportant du brut russe à Matanzas, identifié par le service de surveillance de Refinitiv Eikon, ne pourra probablement pas décharger la semaine prochaine même si les quais ne sont pas touchés par l’incendie, en raison d’éventuels dommages aux réservoirs, aux pipelines et aux vannes, ont déclaré des analystes.

Étant donné que Matanzas est le seul terminal capable de recevoir de gros navires, a déclaré Pinon, le pétrolier pourrait être contraint de transférer sa cargaison via des opérations de navire à navire afin que le brut puisse être raffiné dans les raffineries de Cienfuegos ou de La Havane, “mais ce n’est pas Il est clair que Cuba a la capacité de le faire.”

Les habitants ont exprimé leur crainte que la crise ne s’aggrave à mesure que les mois les plus chauds de l’année s’amenuisent.

“Oh mon Dieu, pas de lumière et pas de gaz, c’est ce que cela signifie”, s’est exclamée Pia Ferrer, une habitante de La Havane, dans un quartier huppé de la capitale cubaine.