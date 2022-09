Un troisième homme reconnu coupable du meurtre de 2017 au nord de Hope – Kelowna Capital News

Les trois hommes accusés dans la mort d’un Albertain ont été condamnés le mardi 6 septembre.

Le 31 août, Ryan Watt de Vancouver a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable et a été condamné à 15 ans de prison, moins la peine purgée, pour le meurtre de Michale Bonin, 20 ans. Il a également reçu une interdiction d’armes à feu à vie et doit soumettre un échantillon de son ADN, selon le porte-parole du BC Prosecution Service, Gordon Comer Watt.

Il est le troisième homme, avec Joshua Fleurant de Prince George et Jared Jorgenson de Dawson Creek, à être condamné.

“Il s’agissait d’une affaire complexe et nous sommes heureux de voir ces hommes tenus responsables de cet horrible crime”, a déclaré le sergent Timothy Pierotti de l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT) dans un communiqué de presse. « Je suis fier du travail de l’équipe d’enquêteurs et de leur dévouement à rendre justice à M. Bonin et à sa famille.

Le corps de Bonin a été découvert par un passant sur la route du service forestier de Peers Creek au nord de Hope en avril 2017 et les enquêtes de l’IHIT ont révélé que toutes les parties se connaissaient.

En janvier 2018, Watt, Fleurant et Jorgenson ont tous été arrêtés et accusés du meurtre de Bonin, et ont été accusés de l’avoir tué et d’avoir jeté son corps sur une route de service forestier près de l’autoroute Coquihalla au nord de Hope. En mai 2021, Flearant a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans pour meurtre au deuxième degré. En juin de la même année, Jorgenson a été condamné à 252 jours de prison avec crédit pour le temps passé.

Les trois hommes étaient connus de la GRC de la Colombie-Britannique. Watt avait déjà été reconnu coupable d’agression et de possession d’une substance répertoriée dans le but d’en faire le trafic. Bonin, qui était de Rycroft, en Alberta, et Fleurant ont également été accusés du même vol de voiture.

confession de meurtre