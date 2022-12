Un troisième homme arrêté pour son rôle présumé dans la fusillade à l’intersection McHenry en 2021 – Shaw Local

Plus d’un an après la fusillade d’août 2021 qui avait laissé plus de 50 douilles éparpillées à un carrefour McHenry, un troisième homme a été arrêté.

Davontae L. Newkum, 26 ans, de North Chicago, a été arrêté le 28 novembre après avoir été inculpé en septembre de crimes alléguant qu’il avait apporté un «pistolet de style AR-15» à Prairie Ridge High School à Crystal Lake en août 2021 et tiré sur un Nissan Maxima, selon les archives judiciaires.

Il est également accusé de posséder l’arme à feu malgré une condamnation pour entrave à la justice dans le comté de Lake, selon la plainte pénale.

L’accusation la plus grave à laquelle Newkum fait face – décharge aggravée d’une arme à feu – est un crime de classe 1, qui peut entraîner une peine de quatre à 15 ans de prison, mais est également probatoire.

Deontae M. Wade, 27 ans, de Waukegan, et Dante L. Terrell Jr., 30 ans, de Zion, sont également inculpés en lien avec la fusillade. Les deux font face à de multiples accusations de crime, y compris une tentative de meurtre, qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison et n’est pas probatoire.

Les procureurs ont allégué que la fusillade s’est produite lorsque Terrell, dans une Jeep Compass rouge, s’éloignait d’un match de football à Prairie Ridge High School, lorsqu’un autre véhicule, une Nissan Maxima, s’est approché de l’intersection de la route 31 et de Bull Valley Road.

Terrell est accusé d’avoir tiré sur un passager de la Nissan, selon l’acte d’accusation déposé contre lui dans le comté de McHenry. La plainte pénale allègue qu’il a tiré avec un pistolet de 9 mm dans l’intention de tuer deux hommes, selon une plainte pénale déposée devant le tribunal du comté de McHenry.

Wade est accusé d’avoir tenté de tuer le conducteur et le passager de la Jeep Compass, selon l’acte d’accusation déposé contre lui.

Les archives judiciaires ne disent pas dans quel véhicule se trouvait Newkum, mais il est accusé d’avoir tiré sur la Nissan Maxima.

Aucun blessé n’a été signalé après la fusillade, a déclaré la police de McHenry dans un communiqué de presse. Des coups de feu ont touché un véhicule qui s’est également trouvé arrêté à cette intersection, mais l’occupant n’a pas été blessé.

Le département de police de McHenry a fermé l’intersection pendant environ trois heures tout en recueillant des preuves, selon le communiqué. Plus de 50 douilles ont été localisées sur les lieux.

La caution de Newkum a été fixée à 500 000 $. Il aurait besoin de déposer 10%, afin d’obtenir sa libération, selon les archives judiciaires. Il est resté à la prison du comté de McHenry dimanche après-midi, selon le journal de la prison.

Bond a été fixé à 750 0000 $ pour Wade, dont il devrait publier 10% pour être libéré. Bond reste à 500 000 $ pour Terrell. Les deux hommes étaient toujours en garde à vue dimanche après-midi, selon le journal de la prison.