Un troisième guépard meurt au parc national de Kuno dans le Madhya Pradesh

Un autre guépard est mort dans le parc national de Kuno, dans le Madhya Pradesh, quelques heures après avoir été retrouvé blessé par une équipe de surveillance aujourd’hui. Daksha est le troisième guépard à mourir dans le parc en 40 jours environ.

« Elle a immédiatement reçu les médicaments et les soins nécessaires, mais elle est décédée vers midi », a déclaré un responsable.

Elle a peut-être été blessée en raison d’une « interaction violente » lors de l’accouplement avec une coalition de mâles adultes qui comprenait deux guépards mâles – Vayu et Agni, a déclaré le conservateur en chef de la forêt du Madhya Pradesh, JS Chauhan.

Daksha a été relâché dans l’enclos numéro un et deux guépards mâles, Vayu et Agni, ont été relâchés du boma 7 (enclos) pour s’accoupler, mais il semble que les guépards mâles soient devenus violents pendant le processus, ce qui est normal, a-t-il ajouté.

Vingt guépards ont été amenés dans le parc national depuis l’Afrique du Sud depuis l’année dernière dans le cadre du « Project Cheetah », dont deux sont morts en mars et avril.

Les guépards Sasha ‘et’ Uday », qui ont été transférés au KNP depuis la Namibie et l’Afrique du Sud par lots séparés en septembre 2022 et plus tard, sont décédés respectivement le 27 mars et le 23 avril, ont déclaré des responsables.

Le Premier ministre Narendra Modi a libéré le premier lot de huit félins tachetés – cinq femelles et trois mâles – de Namibie dans une enceinte de quarantaine à Kuno dans le Madhya Pradesh à l’occasion de son 72e anniversaire le 17 septembre de l’année dernière.

Lors d’une deuxième translocation de ce type, 12 guépards ont été transportés par avion depuis l’Afrique du Sud et relâchés à Kuno le 18 février.