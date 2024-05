Un troisième cas humain confirmé de grippe aviaire aux États-Unis fait monter les enjeux pour la Géorgie

Les deux infections humaines confirmées précédentes ne présentaient pas de symptômes des voies respiratoires supérieures, mais une conjonctivite. Les responsables nationaux de la santé ont souligné que la grippe aviaire affecte généralement le système respiratoire. Le dernier patient est traité à l’oseltamivir, le médicament antiviral vendu sous la marque Tamiflu.

La personne s’isole à la maison et se rétablit. Jusqu’à présent, les contacts familiaux du patient ne présentent pas de symptômes mais sont surveillés pour détecter toute maladie. On leur a également proposé du Tamiflu à titre préventif. Il n’y a aucune preuve que le H5N1 se propage d’une personne à l’autre, ont indiqué les CDC.

Explorer Les ouvriers agricoles sont exposés à un risque élevé de grippe aviaire, mais les tests tardent Les ouvriers agricoles sont exposés à un risque élevé de grippe aviaire, mais les tests tardent

Le nouveau né Cette affaire ne change pas immédiatement le risque pour le grand public, qui reste faible, selon le CDC. Mais l’agence fédérale a déclaré qu’elle effectuait une analyse génétique de l’échantillon du virus et qu’elle rechercherait tout changement viral susceptible de modifier l’évaluation des risques de l’agence.

Le CDC affirme qu’il souhaite que les États contribuent à rendre les EPI accessibles à tous les travailleurs des fermes laitières, bien que l’agence souligne que la priorité est accordée aux fermes dont les troupeaux sont touchés.

« Ces cas, les deux précédents ainsi que le dernier, démontrent l’importance des EPI », a déclaré Nirav Shah, directeur adjoint principal du CDC, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Jeudi, il y avait 67 troupeaux laitiers répartis dans neuf États avec bovins infectés par la grippe aviaire, selon le ministère américain de l’Agriculture. En plus des troupeaux du Michigan, des bovins laitiers du Colorado, du Kansas, de l’Idaho, du Nouveau-Mexique, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, du Dakota du Sud et du Texas ont également été testés positifs pour la grippe aviaire.

Même si la Géorgie n’a pas encore connu de cas de grippe aviaire associé à l’épidémie croissante chez les vaches laitières, les responsables de la santé et de l’agriculture commencent à intensifier leurs efforts pour aider à prévenir la propagation de la grippe aviaire.

Explorer Expert Emory expliquant pourquoi nous devrions nous soucier de la grippe aviaire : « Personne ne veut une autre pandémie » Expert Emory expliquant pourquoi nous devrions nous soucier de la grippe aviaire : « Personne ne veut une autre pandémie »

Le ministère de l’Agriculture de Géorgie a reçu plusieurs demandes d’EPI et les fournit gratuitement aux agriculteurs intéressés à titre préventif. Le porte-parole de l’agence, Matthew Agvent, a déclaré que le département travaillait avec les responsables de la santé de l’État pour « distribuer des EPI aux agriculteurs intéressés » sur demande.

Pour l’instant, aucune ferme géorgienne n’est éligible au remboursement des EPI de l’USDA car l’État n’a pas de cas confirmé ou suspecté, mais elles peuvent en faire la demande gratuitement auprès du ministère de l’Agriculture de l’État.

Le CDC a crédité Stratégies de surveillance et de test du Michigan pour détecter le dernier cas humain. Des cas confirmés ont été découverts dans des dizaines de troupeaux laitiers dans neuf États, le Michigan étant parmi les plus touchés. L’État a également le taux de participation aux tests le plus important parmi les agriculteurs et les ouvriers agricoles, le Michigan représentant la grande majorité de toutes les personnes testées pour cette souche de grippe aviaire depuis la découverte des premiers cas de vaches laitières en mars, selon le directeur du ministère de l’Agriculture du Michigan, Tim Boring. .

Avant l’annonce jeudi du troisième cas lié à des vaches laitières, Boring a déclaré au Atlanta Journal-Constitution qu’une coopération approfondie en matière de tests commençait au niveau local. Les agences du Michigan se sont associées à des responsables locaux, à des organisations laitières et avicoles et à des organisations à but non lucratif de santé pour envoyer des courriers et des SMS quotidiens aux fermes afin de les informer sur les risques d’infection et les avantages de l’EPI.

Explorer Alors que la grippe aviaire augmente chez les vaches laitières, les travailleurs laitiers s’inquiètent davantage Alors que la grippe aviaire augmente chez les vaches laitières, les travailleurs laitiers s’inquiètent davantage

« De nombreuses mesures ont été mises en place pour atténuer la propagation du côté des animaux », a déclaré Boring, citant le suivi des troupeaux et la pasteurisation comme deux méthodes. « Mais tout cela continue de se faire en gardant à l’esprit que nous voulons nous assurer que nous protégeons la santé humaine. »

Le ministère de l’Agriculture de Géorgie dispose de son propre approvisionnement en EPI, qui est distinct du stock de préparation aux situations d’urgence géré par le ministère de la Santé publique de Géorgie.

Nancy Nydam, porte-parole du DPH, a déclaré que l’agence se coordonne avec le ministère de l’Agriculture de Géorgie pour identifier où envoyer les EPI et répondre aux demandes d’EPI quand et si nécessaire. En ligne avec les conseils du CDCle stock d’urgence de l’État sera distribué en priorité aux fermes dont les troupeaux sont touchés.

L’USDA a récemment déclaré qu’au cours des 120 prochains jours, l’agence fournirait jusqu’à 2 000 $ par mois pour les producteurs laitiers « par local concerné » qui fournissent des EPI aux employés ou assurent le lavage des uniformes de vêtements d’extérieur. Ces producteurs doivent également faire participer leurs employés à une étude sur le lieu de travail et les ouvriers agricoles menée par l’USDA et le CDC.

Explorer Épidémie croissante de grippe aviaire : le CDC, la FDA et l’USDA répondent aux grandes questions des gens et de l’approvisionnement alimentaire Épidémie croissante de grippe aviaire : le CDC, la FDA et l’USDA répondent aux grandes questions des gens et de l’approvisionnement alimentaire

De nombreux experts en grippe aviaire parlent d’EPI – en particulier des écrans faciaux et des lunettes de protection – devraient être portés par tous les travailleurs des fermes laitières alors que l’épidémie continue de croître. Boring a déclaré que de nombreuses fermes du Michigan emploient et utilisent déjà ces mesures de protection, mais il a déclaré que les États devraient « s’assurer que toutes ces choses sont largement disponibles pour les fermes ».

« Nous sommes constamment en train d’affiner notre approche, d’en apprendre un peu plus chaque jour et d’utiliser cela pour orienter les politiques publiques », a-t-il déclaré.

Après la conférence de presse, le Dr Shah a déclaré à l’AJC que la Géorgie pouvait prendre de nombreuses mesures pour aider à prévenir la propagation du virus.

Bien qu’aucun cas n’ait été détecté en Géorgie, il a déclaré que la possibilité de bovins infectés devrait être une priorité pour les travailleurs agricoles.

« Étant donné la façon dont le H5 (virus de la grippe aviaire) évolue, vous ne saurez peut-être pas que la vache ou le troupeau sur lequel vous travaillez est infecté avant quelques jours après qu’ils ont commencé à montrer des symptômes », a-t-il déclaré. « Pour cette raison, nous ne limitons pas nos recommandations en matière d’EPI uniquement après qu’un troupeau commence à subir des tests et à présenter des symptômes. Nous pensons que les travailleurs ont désormais la possibilité de se protéger.

Il a déclaré que les besoins en EPI varieront selon chaque ferme, en particulier entre les petites et les grandes exploitations.

Explorer Les agriculteurs doivent tuer 4,2 millions de poulets après que la grippe aviaire ait frappé une ferme d’œufs dans l’Iowa Les agriculteurs doivent tuer 4,2 millions de poulets après que la grippe aviaire ait frappé une ferme d’œufs dans l’Iowa

« Si quelqu’un travaille dans une petite ferme où il connaît toutes les vaches et interagit avec les vaches tous les jours et sait qu’aucune des vaches n’est malade, le besoin d’EPI diminue », a-t-il déclaré. « Mais si vous travaillez sur une vaste zone avec des milliers de vaches, cela peut être une autre histoire. »

Shah a reconnu les défis auxquels sont confrontés les travailleurs laitiers confrontés au port d’EPI à des températures élevées telles que celles courantes en Géorgie. Les agriculteurs doivent équilibrer la nécessité de protéger les travailleurs contre le H5N1 tout en évitant de « les exposer à un risque de surchauffe », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un EPI limité, tel qu’un simple écran facial, pourrait être la meilleure solution par temps chaud.