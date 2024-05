Un troisième cas humain apparaît aux États-Unis après une épidémie de bovins laitiers : ScienceAlert

Les autorités américaines ont signalé jeudi le troisième cas humain de grippe aviaire dans le pays, lié à l’épidémie actuelle du virus chez les bovins laitiers.

Cet ouvrier agricole du Michigan est la deuxième personne touchée par la maladie dans cet État du Midwest, après un premier cas au Texas en avril.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré dans un communiqué déclaration les trois cas se sont transmis de vaches à humains, par opposition à une transmission interhumaine, ce qui serait plus préoccupant.

Mais il a ajouté qu’il s’agissait du premier cas « à signaler des symptômes plus typiques d’une maladie respiratoire aiguë associée à une infection par le virus de la grippe », alors que les cas précédents avaient entraîné des symptômes légers, notamment une conjonctivite.

Les symptômes de la personne comprenaient une toux sans fièvre, une gêne oculaire et un écoulement oculaire larmoyant. Ils ont été traités avec le médicament antiviral oseltamivir et isolés à domicile, leurs symptômes ayant disparu.

Le travailleur ne portait pas d’équipement de protection individuelle, recommandé par les autorités sanitaires pour les personnes en contact étroit avec les troupeaux laitiers, a indiqué le département de la santé du Michigan.

Au cours des dernières années, un virus hautement pathogène de la grippe aviaire appelé HPAI H5N1 s’est propagé et a infecté plus de 50 espèces animales, dont, depuis mars, les bovins laitiers aux États-Unis.

Contrairement à l’Europe, les agriculteurs américains sont autorisés à nourrir leur bétail avec des déchets de poulet hachés, ce qui, selon certains scientifiques, pourrait constituer un facteur de risque de grippe aviaire – bien que l’industrie de l’alimentation animale ait contesté cette affirmation et que les autorités américaines pensent que les oiseaux sauvages sont responsables de l’infection des vaches.

« Le risque pour les membres du grand public qui ne sont pas exposés à des animaux infectés reste faible », a déclaré le CDC.

Il a ajouté que la découverte d’un nouveau cas n’était « pas surprenante » car le Michigan testait de manière proactive les cas parmi les ouvriers agricoles.

En plus d’utiliser l’EPI, les gens doivent éviter toute exposition rapprochée à des animaux malades ou morts, notamment les oiseaux sauvages, les oiseaux domestiques et autres animaux domestiques, selon le CDC.

Ils doivent également éviter de toucher les excréments ou la litière des animaux, ou de consommer du lait non pasteurisé, a ajouté l’agence.

Des tests récents ont confirmé que les souris sont rendues malades par une exposition au lait cru contaminé par la grippe aviaire, mais la pasteurisation détruit le virus.

Plus récemment, la maladie a été découverte chez des alpagas d’élevage dans l’Idaho.

