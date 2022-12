Un triste jour pour les petites entreprises – Shaw Local

Après huit ans au service de la communauté, un lave-auto sur la route 176 ferme ses portes. Les petites entreprises sont l’épine dorsale de notre économie et peu importe à quel point les propriétaires travaillent dur, peu importe le nombre d’heures par jour, peu importe le nombre de nuits blanches et le fait de se demander si vous avez fait la bonne chose toute la journée, il y a toujours des circonstances hors de leur votre contrôler.

COVID-19 est le plus grand coupable, les politiques du gouvernement fédéral, le gouvernement de l’État augmentant les réglementations et mettant la mainmise sur les petites entreprises en augmentant le salaire minimum à 15 $, les taxes foncières, etc., sont préjudiciables et les propriétaires ne peuvent pas contrôler les facteurs. Dans ce cas, le facteur déterminant était le conseil d’administration du village de Prairie Grove et son président.

Les ordonnances étranglantes du village restreignant la signalisation temporaire ont été un coup fatal. Avec l’augmentation de la concurrence dans la région, cette entreprise ne pouvait mettre aucune signalisation à l’avant pour promouvoir les ventes, promouvoir l’entreprise et même incapable de mettre quoi que ce soit dans l’herbe pour dire quelque chose d’aussi simple que “ouvert aux affaires”.

Pas de drapeaux, pas de bannières, pas de pendentifs, pas de structures gonflables, rien. Imaginez les commerces de la Route 14 à Crystal Lake sans signalisation. Vous ne pouvez pas, parce que c’est ce qu’il faut pour réussir. C’est pourquoi Crystal Lake est en plein essor et c’est pourquoi Prairie Grove est en train de mourir. Si vous envisagez d’ouvrir une entreprise à Prairie Grove, vérifiez d’abord toutes les restrictions.

Protégez vos petites entreprises, elles sont la bouée de sauvetage de ce pays.

Terry Trobiani

Lac de cristal