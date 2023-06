Un triplé de Jason Cummings aide les marins de la côte centrale à battre la ville de Melbourne et à remporter la A-League

L’attaquant écossais Jason Cummings a réussi un triplé alors que les Central Coast Mariners ont surpris les grands favoris de Melbourne City 6-1 pour remporter une grande finale de la A-League, samedi.

Cela a couronné un revirement remarquable des Mariners, qui étaient dans les dépotoirs il y a cinq ans et prêts à parier pour donner à la superstar du sprint Usain Bolt une carrière de footballeur pour aider à rehausser leur profil.

Le plan largement tourné en dérision a échoué, le club se concentrant plutôt sur la formation de ses propres jeunes talents, ce qui a porté ses fruits sous la direction de l’entraîneur né à Leeds, Nick Montgomery.

Ils ont pris une avance de deux buts dans les 34 premières minutes à Sydney avec des frappes de Cummings et Sammy Silvera. Le remplaçant de la ville, Richard van der Venne, en a retiré un avant la pause pour les maintenir en lice.

Mais deux pénalités en deuxième mi-temps, toutes deux froidement converties par l’ancien Hibernian et l’attaquant de Dundee Cummings, ont scellé la victoire lors de la première finale des Mariners pendant une décennie après avoir terminé la saison régulière deuxième derrière le club de Melbourne.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, nous venons de battre les champions. Nous venons de les battre 6-1 », a déclaré Cummings.

«Mais je ne suis pas surpris, l’équipe que nous avons, la faim des garçons, l’unité, la famille, le gaffer, wow, quel voyage, mec.

« Je n’ai jamais rien vécu de tel. »

La défaite a été dégonflante pour City – une équipe sœur de Manchester City de Pep Guardiola – qui a atteint quatre finales consécutives mais n’a gagné qu’une seule fois, contre le Sydney FC en 2021.

City a également perdu la finale de l’an dernier en tant que grand favori de Western United.

« Ça veut tout dire »

Le skipper vétéran des Mariners, Danny Vukovic, a déclaré que la victoire était de bon augure pour sa jeune équipe.

« Cela signifie tout », a-t-il déclaré. « Certains jeunes dans l’équipe, de jeunes supporters, qui remportent maintenant la grande finale, des milliers de jeunes enfants là-bas, garçons et filles, inspirés par nos jeunes joueurs d’aujourd’hui. »

City a dominé la possession du ballon au début, mais les Mariners, avec la foule fermement derrière eux, ont résisté à la tempête et se sont créé une grande chance à la 10e minute lorsque Cummings s’est dégagé.

Mais le gardien Tom Glover est sorti pour étouffer le tir et Curtis Good a dégagé la ligne.

Jouant à un rythme effréné, ils ont pris les devants 10 minutes plus tard avec Cummings cette fois frappant la cible à bout portant pour son 18e but de la saison après la course de Beni Nkololo sur la droite et son centre de sondage.

Avec l’élan de leur côté, les Mariners ont maintenu la pression et ont envoyé leurs fans en délire avec un deuxième but alors que Silvera du Portugal glissait habilement dans la surface et rentrait chez lui.

City s’est relevé et a rapidement riposté grâce à la finition instinctive du milieu de terrain néerlandais van der Venne après la mise à pied de Socceroo Jamie Maclaren.

City est sorti après la pause en poussant fort, avec Mat Leckie secouant le poteau avant que Nectar Triantis ne dégage la ligne pour empêcher un égaliseur.

Mais les Mariners ont absorbé la pression et lorsque le remplaçant Jacob Farrel a été piraté dans la surface, Cummings est intervenu pour marquer le penalty et restaurer leur coussin de deux buts.

Un autre penalty sept minutes plus tard pour le handball a vu Cummings répéter l’exploit avant que Nkololo, puis Matheus Moresche ne frotte le sel sur les blessures de City avec des buts dans les dernières minutes.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)