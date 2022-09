Mumbai City FC (MCFC) a eu raison de Chennaiyin FC (CFC) 5-3 dans un troisième quart de finale passionnant de la 131e IndianOil Durand Cup ici au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Kolkata dimanche, grâce à un Greg Coup du chapeau de Stewart et paire de buts de Lallianzuala Chhangte. L’attaquant croate Petar Sliskovic, Jockson Dhas et Rahim Ali ont marqué pour Chennaiyin. Le match s’est joué en prolongation. Les Islanders disputent donc la première demi-finale au même endroit contre le Mohammedan Sporting le 14 septembre 2022.

La première mi-temps a été au mieux prudente, les deux équipes essayant de mesurer l’autre. Il y a eu quelques tirs principalement de loin et certains de l’intérieur de la surface, mais aucune occasion en or de marquer en tant que telle. Parmi les incidents, l’attaquant ghanéen de Chennaiyin, Kwame Karikari, s’est blessé et a dû être remplacé par Rahim Ali à la 19e minute du match.

Le premier but du match était la seule différence entre les deux équipes et il s’agissait d’un penalty accordé à Mumbai lorsqu’Ahmed Jahouh a joué Amay Ranawade à l’intérieur de la surface et que le gardien Debjit l’a fait tomber. Stewart a pris le coup de pied et même si Debjit a deviné juste et a mis la main dessus, il n’a pas pu empêcher le ballon d’aller au fond du filet.

Le coach de Chennaiyin, Tomas Brdaric, est entré à Ninthoi à la place d’Edwin Vanspaul à la pause et cela s’est avéré être un remplacement inspiré.

À la 55e minute, Thapa a pris un corner de marque qui est tombé pour Duker près du deuxième poteau et il l’a renvoyé pour Ninthoi qui avait un but ouvert devant lui mais a frappé large.

Le but est venu quatre minutes plus tard. Ninthoi a obtenu la passe décisive avec une magnifique balle lissée jouée à l’intérieur de la surface anticipant la course de Sliskovic. Le Croate a devancé Rostyn Griffiths et a dirigé une tête puissante devant un Lachenpa plongeant au premier poteau.

Des Buckingham, l’entraîneur de Mumbai a ensuite fait son chemin en faisant venir Mourtada Fall pour la première fois de la saison et Gurkirat à la place de Mehtab et Rippol. Brdaric a également remplacé Aakash Sangwan par Sajid Dhot.

Mumbai pensait probablement avoir le vainqueur grâce à une masterclass de Greg Stewart au milieu de la mi-temps de Chennaiyin à la 78e minute. Il s’est promené avant de courir vers la boîte en attirant les défenseurs vers lui, puis a relâché Bipin Singh sur la gauche. La croix de Bipin a été repoussée par Debjit mais seulement jusqu’à ce qu’un Chhangte caché arrive au second poteau. Le meilleur buteur du tournoi jusqu’à présent ne s’y est pas trompé, inscrivant avec aisance son sixième du tournoi. Stewart a ensuite presque obtenu son deuxième pour lui-même quatre minutes plus tard, lorsque Chhangte l’a cette fois trouvé avec un centre. Stewart n’était pas marqué à l’intérieur de la surface mais sa frappe du pied gauche a raté de peu la cible.

Brdaric a ensuite effectué un autre remplacement qui a de nouveau porté ses fruits en faisant entrer Jockson Dhas pour Sajal Bag.

À une minute du temps réglementaire, Ninthoi, qui s’occupait sur le flanc droit, a livré un autre flotteur invitant à l’intérieur de la surface. Fall a été le premier à le rencontrer, mais sa tête dégagée n’est allée que jusqu’à Jockson qui se cachait au second poteau. Le remplaçant l’a torse et a déclenché une puissante volée du pied droit qui a bombé le fond du filet.

Stewart et Ninthoi ont également obtenu des chances pour eux-mêmes dans le temps d’arrêt, mais le temps réglementaire s’est terminé 2-2.

Chhangte était à nouveau dans le coup à la quatrième minute de la première mi-temps des prolongations. Greg Stewart a tiré le coup franc après une faute sur Gurkirat et la tête de ce dernier a trouvé son chemin vers Mourtada Fall au second poteau. Il a repris sa volée vers le centre de la surface de réparation de six mètres et Chhangte était au bon endroit sans marque pour dépasser Debjit. C’était sa septième de l’IndianOil Durand Cup.

Le Chennaiyin FC n’abandonnait toujours pas et à la 97e, Ninthoi a fait passer Rahim Ali et son tir a battu Lachenpa, mais a secoué la barre et est sorti.

Stewart a ensuite obtenu son deuxième du match et son cinquième du tournoi à la 100e minute. Il est parti sur l’une de ses courses carrées en solo à l’intérieur de la surface et a simulé deux tentatives de tir avant de lâcher prise avec sa gauche dans le troisième, pour battre Debjit de manière globale.

Si Mumbai pensait que le jeu avait été mis au repos, ils seraient surpris. Le Chennaiyin FC a obtenu un corner dans la deuxième mi-temps des prolongations et Thapa a délivré le ballon assuré. Après quelques touches, le ballon tomba sur Duker qui s’arracha d’un tir mais passa intelligemment à Rahim sur sa gauche. L’attaquant indien a bombé le filet d’un coup de tonnerre.

Alors que Chennaiyin poursuivait le match avec fureur, c’est Stewart qui a finalement scellé l’accord pour les Islanders. Sur un contre, Chhangte a trouvé la course de Stewart et l’a fait jouer. L’Écossais avec un marqueur sur son épaule, s’est éloigné et placé avec son pied gauche préféré devant un Debjit plongeant pour compléter un triplé bien mérité et son sixième de la 131e IndianOil Durand Cup.

