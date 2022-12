Un triplé de David Castaneda aide le Sreenidi Deccan FC à battre le Sudeva Delhi FC

Le triplé de David Castaneda a propulsé Sreenidi Deccan vers une victoire dominante 3-0 contre le Sudeva Delhi FC en I-League 2022-23 au Chhatrasal Stadium de New Delhi mercredi.

David Castaneda a marqué à la demi-heure avant d’en ajouter deux autres en seconde période pour marquer le premier triplé de la I-League de cette saison. L’attaquant colombien a déjà amassé neuf buts en seulement huit matches. Sreenidi Deccan lui-même a marqué 17 buts, sept de plus que toute autre équipe.

Les visiteurs ont abordé les choses avec un peu de prudence dès le départ, mais leur avantage de rythme dans le dernier tiers leur a permis de s’installer rapidement dans le match.

Rosenberg Gabriel était un livewire sur l’aile droite de Sreenidi et a été impliqué dans la première demi-chance du match des visiteurs. Le jeune a envoyé un centre en boucle pour Songpu Singsit au second poteau, mais sa tête n’a pas eu le rythme nécessaire pour troubler le gardien de Sudeva, Kabir Kohli, qui a récupéré facilement. Singsit a raté une autre occasion de tête à la demi-heure, ne parvenant pas à établir une connexion décente avec le corner de Faysal Shayesteh à six mètres.

La percée de Sreenidi Deccan est arrivée à la 34e minute après quelques erreurs à l’arrière des hôtes. Le centre haut d’Asraf Ali Mondal a glissé entre les doigts du gardien Kohli avant que Basit Ahmed Bhat ne parvienne à dégager le ballon perdu. Il est finalement tombé sur Rosenberg et l’Indien l’a carré pour un David Castaneda non marqué au milieu, qui n’avait qu’à l’insérer dans le but ouvert.

Les choses sont allées de mal en pis pour Sudeva Delhi lorsque le défenseur central Nishchal Chandan est tombé en tenant sa cuisse droite sur le coup de la mi-temps et a dû être remplacé par Sukhandeep Singh pour la seconde mi-temps.

La connexion Rosenberg-Castaneda débloque à nouveau la défense de Sudeva Delhi à l’heure de jeu. Rosenberg, opérant sur l’aile gauche après le changement de côté, a fait irruption dans la surface de réparation des hôtes avant de lancer un centre parfait pour Castaneda au deuxième poteau, et le Colombien a fait le plus simple des tap-ins à bout portant.

Le temps presse, Sudeva Delhi s’est vu refuser l’opportunité d’en retirer un par le gardien en visite Ubaid CK, qui faisait sa première apparition de la saison. Le remplaçant japonais Misawa Tetsuaki a montré des pieds rapides pour échapper à quelques défis de Sreenidi avant d’appuyer sur la gâchette depuis le bord de la surface, mais Ubaid a plongé bas pour effectuer un superbe arrêt du bout des doigts.

Alors que Sudeva engageait des numéros vers l’avant dans les dernières minutes, les Deccans ont tenté de bondir sur le compteur. Après avoir accumulé deux passes décisives, Rosenberg a presque écrit son nom sur la feuille de match lorsque son premier tir du centre dévié de Castaneda a frappé le poteau.

Il restait encore assez de temps à Castaneda pour terminer son tour du chapeau. À la 87e minute, le remplaçant Ramhlunchhunga a balancé un centre brillant de la droite, qui a été habilement dirigé au fond du filet par le skipper de Sreenidi Deccan alors que les pieds de Kohli restaient ancrés sur la ligne de but.

Le résultat a propulsé Sreenidi Deccan en tête du classement avec 16 points, à égalité avec le Real Kashmir mais les Snow Leopards ont un match en moins. Sudeva Delhi, en revanche, n’a pas encore ouvert son compte et reste à la dernière place.

