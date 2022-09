Un triplé d’Aleksandar Mitrovic donne à Slick Serbia une victoire 4-1 sur Désolé la Suède

Un triplé d’Aleksandar Mitrovic a mis la Serbie sur la bonne voie pour une victoire facile 4-1 contre la Suède lors de leur match du groupe 4 de la Ligue des Nations B samedi pour organiser un affrontement gagnant-gagnant lors de leur dernier match contre la Norvège à Oslo mardi. .

La Norvège et la Serbie sont en tête du classement avec 10 points, les Norvégiens en pole position grâce à une victoire 1-0 à Belgrade plus tôt dans la campagne, tandis que les Suédois devront battre la Slovénie à Stockholm pour éviter la relégation en Ligue C.

La Suède a pris l’avantage contre le cours du jeu grâce à Viktor Claesson à la 15e minute, mais elle n’a pas répondu au physique du meilleur buteur serbe Mitrovic, qui a dirigé son équipe trois minutes plus tard avec son 47e but international.

Ce but a remis la Serbie sur les rails, et la Suède a dû remercier le gardien Robin Olsen à la demi-heure de jeu lorsqu’il a réussi un superbe double arrêt pour empêcher Dusan Vlahovic et Dusan Tadic.

Mitrovic était imparable et il les a mis devant juste avant la pause, écartant la défense suédoise avant de rentrer en corner.

Il a réussi son tour du chapeau trois minutes après la mi-temps, passant derrière Daniel Sundgren et tirant la passe de Vlahovic avec son pied gauche.

Après avoir porté son total international à 49, Mitrovic, 28 ans, a quitté la mêlée avec un genou douloureux deux minutes après que Sasa Lukic a tiré un superbe quatrième pour compléter le score.

“J’ai reçu un coup, c’est un genou contusionné et je vais aller voir les physios maintenant pour évaluer les dégâts mais je devrais être en forme pour le match contre la Norvège”, a déclaré l’attaquant à Arenasport de Serbie.

Prêts à affronter le Brésil, le Cameroun et la Suisse dans le groupe G lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, les Serbes ont levé le pied en seconde période mais ont tout de même dominé une triste équipe suédoise qui semblait à court d’organisation et d’idées.

La Serbie peut s’attendre à un test beaucoup plus difficile contre la Norvège, qui a perdu 2-1 contre la Slovénie malgré la prise de tête grâce à Erling Haaland plus tôt dans la soirée, lors de son dernier match de groupe.

«Nous avons dominé le jeu, nous étions compacts et avons joué le genre de football que je veux voir de la part des gars. Le match contre la Norvège sera comme une finale de coupe, et nous serons prêts pour cela », a déclaré l’entraîneur de la Serbie Dragan Stojkovic à Arenasport.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici