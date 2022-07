Un trio indien manque sa coupe à l’Open d’Écosse féminin après un spectacle décevant

Le trio indien composé d’Aditi Ashok, Diksha Dagar et Tvesa Malik a fait match nul à l’Open écossais féminin, après avoir raté la mi-course.

Aditi (74-74), Diksha (75-76) et Tvesa (77-74) se sont écrasés après le deuxième tour alors que la coupe tombait à 1 sous.

Ce fut une semaine décevante pour les Indiens car Aditi n’a eu qu’un seul birdie contre trois bogeys et Tvesa a de nouveau bogeyé premier et deuxième et malgré trois birdies plus tard, elle avait une carte de 2-pover 74.

Diksha, d’autre part, a doublé le premier bogey pour la deuxième journée consécutive et a eu trois autres bogeys sur le premier neuf pour se transformer en 5-over. Au neuf de retour, elle a réussi trois birdies contre deux bogeys et a terminé la journée avec 76.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

La numéro quatre mondiale Lydia Ko a produit un autre tour de 65 sans bogey pour mener par deux coups à mi-parcours.

La Néo-Zélandaise, qui a commencé son deuxième tour au 10e tee, a connu un départ plus lent, ne réalisant qu’un birdie sur son neuf de devant.

Cependant, Ko a eu un excellent back neuf avec quatre birdies et un eagle pour la placer en pole position avec 14 sous la normale.

Deux coups derrière Ko en deuxième place se trouve l’Américaine Lilia Vu, qui a réussi un tour de 67 (-5) pour atteindre un total de 12 sous la normale après 36 trous.

Vu, trois fois vainqueur de l’Epson Tour, a réalisé des birdies consécutifs les 11 et 12 avant de lâcher un tir le 17, mais s’est rapidement rattrapé avec d’autres birdies sur les deux, six, sept et neuf.

La Coréenne Eun-Hee Ji occupe la troisième place avec 11 sous la normale après avoir tiré le meilleur tour conjoint de la journée, avec la Suédoise Johanna Gustavsson, et égalant le record du parcours avec un 64 (-8).

La Thaïlandaise Wichanee Meechai et la Française Céline Boutier se partagent la quatrième place avec 10 sous la normale après avoir tiré des tours de 65 et 69, respectivement.

Quatre joueuses sont un coup plus loin sur neuf sous la normale, dont l’Allemande Leonie Harm, qui a produit une ronde de 68 sans boguey le deuxième jour.

L’Anglaise Georgia Hall et la Française Pauline Roussin sont deux des six joueuses qui se partagent la 10e place avec huit sous la normale.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici