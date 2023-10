D’un simple coup de pinceau et d’un jet de nettoyeur haute pression, quelques jeunes hommes de St. John’s sont les nouvelles recrues dans la lutte contre le vandalisme.

Jack Boland, 15 ans, Jacob Sheppard, 18 ans, et Brandon Ivey, 19 ans, s’appellent eux-mêmes Scrub Squad, une nouvelle entreprise dans la région de St. John’s qui contribue à répondre à un besoin important.

“Nous avons commencé à voir de plus en plus d’articles de presse, de gens se plaignant sur les réseaux sociaux, tout ça”, a déclaré Boland. “Nous avons pensé que c’était une excellente idée. Cela profiterait à la communauté si nous commencions réellement quelque chose comme ça.”

L’idée est née en mars et après quelques semaines de recherche du meilleur matériel et d’assurance pour leur entreprise, les jeunes hommes ont lancé l’entreprise en juin.

Depuis, ils perfectionnent leur nouveau métier.

« Nous avons fait beaucoup de travail au cours de l’été et cet automne, nous avons appris que chaque travail est différent, peu importe ce que vous faites. Vous devez toujours penser debout », a déclaré Boland.

“Différence de surface, si la peinture n’a pas été apprêtée ou quoi que ce soit, comme des choses très, très sérieuses qui peuvent affecter le résultat complet du travail.”

Jacob Sheppard utilise un vieux balai en bois pour agiter la peinture en aérosol sur l’arrière d’un club de curling à St. John’s, à Terre-Neuve.

En quelques mois seulement, ils ont réussi à conquérir des clients assez importants à St. John’s, notamment un centre commercial, un magasin de meubles et quelques commerces du centre-ville.

L’ambassade de Terre-Neuve, un bar du centre-ville de St. John’s, a écrit sur Facebook que la rencontre avec les jeunes hommes « nous a vraiment fait chaud au cœur ».

“C’est vraiment cool de voir de si jeunes entrepreneurs travailler dur”, a déclaré le bar dans son message. « La Scrub Squad était très professionnelle, rapide et incroyablement facile à travailler. »

Le vandalisme et les graffitis ont contrarié la police et les propriétaires d’entreprises de St. John’s pendant une grande partie de l’année. Il y a quelques semaines, la Royal Newfoundland Constabulary, la force policière de la ville, a lancé une ligne de dénonciation dédiée pour tenter de retrouver quelques délinquants notoires.

Pour le trio, c’est une grande satisfaction de nettoyer leur ville.

“Jetez le produit chimique, agitez-le, soufflez-le et vous obtenez une surface propre”, a déclaré Boland. “C’est agréable à regarder.”

“C’est presque comme si c’était comme un marqueur lavable Crayola”, a ajouté Sheppard.

Mais les garçons découvrent aussi rapidement toutes les autres tâches liées à la gestion d’une entreprise : assurance, publicité et service client.

“Il y a beaucoup d’activités de col blanc que vous devez faire et qui font partie des affaires en arrière-plan, avant même d’obtenir un emploi”, a déclaré Sheppard.

Leur dernier défi ? Équilibrer leur entreprise en pleine croissance avec les devoirs de Boland.

“Il y a 24 heures dans une journée, n’est-ce pas ?” » dit Boland. «Donc, si six personnes sont à l’école, j’en ai encore beaucoup dans une journée, tu vois ce que je veux dire ? Je peux me coucher, me réveiller avant d’aller à l’école, envoyer des e-mails, publier des publications sur Facebook, tout comme ça.