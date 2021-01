Les déchets de plastique et de caoutchouc sont aujourd’hui l’un des plus grands défis de la gestion des déchets solides. Alors que de nombreux pays et personnes deviennent progressivement plus conscients de l’environnement, ils proposent également des moyens ingénieux de se débarrasser des déchets sans ajouter aux décharges déjà de la taille d’une montagne dans toutes les grandes villes du monde.

Avec la mentalité zéro déchet et la durabilité à l’esprit, un groupe d’hommes en Chine a mis au point une façon amusante de recycler les pneus usagés. Ils convertissent ces tubes en caoutchouc abandonnés en sculptures d’animaux et de créatures mythiques.

Le South China Morning Post a partagé une vidéo de leur création sur Twitter. Dans la légende de la vidéo, ils écrivent comment ces hommes donnent «une seconde vie» aux pneus abandonnés dans la province du Sichuan.

La vidéo s’ouvre avec trois hommes travaillant sur un dragon doré géant. Le Dragoon mesure en fait 8 mètres de long et a été fabriqué avec plus de 1000 pneus abandonnés. Il a fallu à ces trois hommes plus de 20 jours pour achever la créature mythique de l’assemblage à la peinture des détails très réalistes de la sculpture.

Ensuite, nous pouvons voir un gorille de la taille de King Kong plus grand que nature, et comme la légende le suggère, il est inspiré du film King Kong. Il mesure 3,5 mètres de haut.

Le cadre de base de ces sculptures est en métal et en bois. Ensuite, le trio coupe les pneus en morceaux de différentes tailles. En fonction de l’utilisation, ils peuvent utiliser une grande partie du pneu pour le couper en très petits morceaux pour des détails comme les pattes ou la plume.

Quant à l’inspiration, c’était un spectacle de tous les jours où ils voyaient de vieux pneus «ravager les villes». Ils pensaient que s’ils étaient transformés en œuvres d’art, cela n’aiderait pas à éliminer les déchets de la route, mais créerait en fait quelque chose de beau.

L’un des membres du groupe est en fait une sculpture et crée de l’art depuis plus d’une décennie. C’est son expertise qui les aide à créer ces designs uniques. Le trio souhaite désormais créer une collection basée sur les douze symboles des signes du zodiaque chinois. Ce sont le rat, le dragon, le chien, le tigre, la chèvre, le serpent, le bœuf, le lapin, le cochon, le singe, le cheval et le coq.

Regardez la vidéo de l’impressionnant dragon et de l’effrayant King Kong ici:

Bien que créatif, ce n’est pas la première fois que quelqu’un utilise des pneus abandonnés pour créer des œuvres d’art, en particulier en Chine. Il y a quelques années, une sculpture a été réalisée dans la ville de Jiantouji de la ville de Zaozhuang, dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine. Plus de 10 000 pneus usagés ont été utilisés dans ce projet.