Un trio d’étudiants plaide pour que l’école secondaire de Kelowna passe à l’éclairage à DEL – Kelowna Capital News

Trois élèves de l’école secondaire de l’École Kelowna ont présenté une idée pour faire économiser au district scolaire 73 357 $ par année en frais de fonctionnement.

Devant le conseil scolaire de Central Okanagan mercredi dernier, Vivian Bruce, Olivier Parrott-Landry et Anna Spraggs ont expliqué comment le remplacement des lampes fluorescentes par des lampes à DEL réduira les coûts de fonctionnement de l’école et offrira un meilleur environnement d’apprentissage aux élèves.

Alors que le projet nécessiterait un investissement en capital de 539 600 $ pour remplacer l’éclairage KSS, le retour sur investissement couvrirait ce coût en six ans, avec un certain soutien des subventions d’économie d’énergie applicables et du programme de remise FortisBC.

Dans leur présentation, les étudiants ont parlé des risques pour la santé de l’éclairage fluorescent, de la création d’un bureau toxique et d’un environnement de salle de classe aux défis d’élimination des décharges et du « bourdonnement » constant généré par les lumières.

L’administratrice Norah Bowman a reconnu les problèmes de santé des étudiants, affirmant qu’elle préférerait travailler dans un bureau sombre plutôt que d’avoir les lumières fluorescentes allumées, tandis que l’administratrice Amy Geistlinger a félicité les étudiants pour l’effort réfléchi qui a été consacré à leur plan.

Harold Schock, responsable de l’énergie et de la durabilité pour les écoles publiques du centre de l’Okanagan, a déclaré qu’un projet de remplacement de l’éclairage LED est actuellement en cours d’achèvement à l’école secondaire Mount Boucherie.

***

Christi Ogg, enseignante à l’école élémentaire Peachland, a été saluée par le conseil scolaire pour avoir reçu un certificat d’excellence régional pour le Prix du Premier ministre 2022 pour l’excellence dans l’enseignement.

Wendy Briggs, directrice de Peachland Elementary, a décrit Ogg, une enseignante de maternelle et de première année, comme « la personne la plus humble que je connaisse » en énumérant la variété des rôles qu’elle remplit à l’école au-delà de l’enseignement en classe.

Ces tâches comprennent le représentant des enseignants de l’école pour la Central Okanagan Teachers Association, le mentor des élèves-enseignants et le responsable de la technologie de l’école.

“C’est la personne la plus gentille que je connaisse et c’est un plaisir de travailler avec elle”, a déclaré Briggs.

***

Le conseil scolaire a déclaré la semaine du 17 au 21 octobre Semaine de la sécurité des autobus scolaires dans tout le district scolaire.

***

Le conseil a exprimé son appréciation pour les efforts du conseil consultatif des parents du centre de l’Okanagan et du conseil étudiant du district pour co-organiser un forum de tous les candidats sur Zoom pour les candidats administrateurs le 3 octobre.

Simon Adams, président du COPAC, a déclaré que l’événement avait attiré plus de 200 téléspectateurs et que les téléspectateurs suivants de l’événement enregistré en ligne ont dépassé les 1 000.

“C’est plus de personnes que probablement qui se seraient rassemblées pour un événement en personne, il a donc été bien accueilli et nous remercions les candidats qui ont participé”, a déclaré Adams au conseil d’administration.

***

Tina Clarke, enseignante à l’École secondaire de Kelowna, a reçu un prix 2022 de l’American Geographical Society Fellow.

Les bourses honorifiques sont décernées à des personnes qui ont apporté une contribution importante au domaine de la géographie.

***

La cérémonie de remise des Prix du premier ministre pour l’excellence en éducation 2022 a eu lieu le vendredi 14 octobre à Victoria.

Trois enseignants de l’école Central Okanagan ont été nommés dans la catégorie Outstanding New Teacher : Rupy Aujla, Ellison Elementary; Rob Bennett, École secondaire Kelowna; et Carmen McDowell, Rutland Middle.

Nicole Rishaug, une porte-parole de l’équipe de réussite des élèves de l’école secondaire Mount Boucherie, a également été nominée dans la catégorie Soutien exceptionnel – Communauté scolaire.

***

La dernière réunion du conseil scolaire pour les conseillers scolaires actuels aura lieu le mercredi 29 octobre à 18 h.

La cérémonie d’assermentation du nouveau conseil d’administration élu lors de l’élection municipale du 15 octobre aura lieu le mercredi 2 novembre à 18 h.

Les deux réunions auront lieu au bâtiment administratif des écoles publiques de Central Okanagan sur Hollywood Road à Kelowna.

