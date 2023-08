Un trio de clubs de Premier League se précipite pour signer la jeune star de Chelsea

Fulham, Everton et Nottingham Forest s’affrontent pour signer le rival de Premier League Callum Hudson-Odoi de Chelsea. Le joueur de 22 ans était un prodige pour Chelsea lorsqu’il a fait irruption sur la scène de Stamford Bridge à l’adolescence. Cependant, des baisses de forme et une paire de blessures à Achille ont jeté des obstacles à une carrière prometteuse.

Maintenant, les Bleus cherchent à faire une sorte de profit car ils doivent décharger certains joueurs. Les lourdes dépenses de Chelsea au cours des deux dernières fenêtres de transfert ont donné une équipe gonflée. Mauricio Pochettino et Todd Boehly doivent dégager de la place. Les ventes aideraient à récupérer les dépenses record de l’équipe. Hudson-Odoi n’est que le dernier nom alors que les rivaux de la Premier League cherchent à obtenir un accord sur une vente à Chelsea.

Le Norme du soir rapporte que Fulham et Hudson-Odoi avaient un accord pour que l’international anglais déménage à Craven Cottage. Cependant, Fulham pense pouvoir payer moins que les 10 millions de dollars convenus entre les deux. Chelsea doit dégager plus de 150 000 $ de salaire pour se conformer aux règles du fair-play financier. Le fait que Fulham ne paie pas les frais frustre les bleus.

De plus, Hudson-Odoi est prêt à accepter une sévère réduction de salaire pour s’éloigner de Stamford Bridge, même s’il s’agit d’un rival de Premier League. Il a passé la saison dernière en prêt au Bayer Leverkusen. Il figurait en bonne place en début de saison. Cependant, il a fait peu d’apparitions au cours de la dernière moitié de la saison.

Hudson-Odoi cherche du temps de jeu en Premier League

Fulham, le principal candidat à signer Hudson-Odoi, a déjà fait un geste pour Raul Jimenez. Pourtant, avec le sortant Aleksandar Mitrovic, Fulham cherche toutes les options pour remplacer son attaquant vedette.

« Il ne s’agit pas seulement de remplacer Mitrovic », a déclaré le manager de Fulham, Marco Silva, après sa défaite face à Brentford samedi. « Malheureusement, nous avons encore beaucoup de choses à faire et, malheureusement pour moi en tant que manager de ce club de football, nous avons encore quatre ou cinq joueurs à signer. Nous avons 15 jours pour terminer sur le marché et la position d’attaquant et le marché des attaquants n’est pas facile, comme vous le savez, car de nombreux clubs recherchent également la même chose.

Dans ce cas, les clubs qui recherchent la même chose sont Nottingham Forest et Everton. Ces deux clubs sont candidats à la relégation cette année. Cependant, Hudson-Odoi peut ajouter de la profondeur ou même un rôle de départ à l’un de ces trois clubs. Les seules préoccupations sont la santé et la forme entrant dans cette campagne.

