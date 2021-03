On sait que joncher les rues et les lieux est une chose honteuse, mais certaines personnes continuent de s’y adonner. Récemment, le service de police a demandé à un trio de retourner à l’endroit où ils avaient jeté les ordures et de les nettoyer. Cet incident s’est produit en Angleterre. S’adressant à Twitter, le Groupe central de police de l’autoroute a partagé une photo dans laquelle les accusés peuvent être vus en train de nettoyer les ordures qu’ils avaient jetées dans une baie de l’ERA. Caméra CCTV sur M6 J12 à J13. Après cela, les autorités ont informé la police, qui a intercepté le véhicule à M6 J14 à J15. Le véhicule dans lequel les accusés voyageaient était une Passat. La police leur a alors demandé de retourner à l’endroit où ils avaient jeté les ordures et de le nettoyer. Sur la photo que la police a partagée, on peut les voir tous ramasser les choses qu’ils avaient jetées et les mettre dans un sac en plastique noir. Le tweet mentionne également que les détails de l’incident ont également été transmis à l’Agence pour l’environnement.

