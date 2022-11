Un trio argentin se rend au Qatar pour planter 10,5 000 arbres

Trois fervents fans de football ont parcouru le chemin du Cap, en Afrique du Sud, jusqu’à Doha, au Qatar, pour encourager l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre.

Le trio argentin de Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi et Silvio Gatti est entré au Qatar par le poste frontière terrestre d’Abou Samra avec l’Arabie saoudite dimanche soir (6 novembre) et visitera l’horloge du compte à rebours de la Coupe du monde lundi.

Les fans argentins, qui ont commencé le voyage à vélo le 15 mai et parcouru quelque 10 500 km lors d’un voyage exténuant et d’endurance, ont été ravis d’atteindre le pays hôte de la Coupe du monde 13 bons jours avant l’événement phare du football.

« Nous sommes arrivés au Qatar dimanche soir et nous avons atteint Doha, la capitale lundi matin. Ce fut un voyage éprouvant et stimulant et nous sommes heureux d’avoir atteint notre destination bien avant la date du coup d’envoi de la Coupe du monde », a déclaré Ledezma, un professeur d’éducation physique de 34 ans, qui a participé à deux précédentes Coupes du monde au Brésil ( 2014) et la Russie (2018).

Ledezma a également voyagé sur deux roues pour encourager l’Argentine aux Jeux olympiques de Rio 2018 et à la Copa America 2015 au Chili et a jusqu’à présent visité 57 pays avant de se lancer dans ce voyage.

“Nous attendons avec impatience de passer un bon moment au Qatar pendant la Coupe du monde et espérons que l’Argentine pourra gagner la Coupe du monde et nous sommes également impatients de rencontrer certains des fans argentins basés au Qatar ainsi que ceux qui sont déjà arrivés au Qatar, », a déclaré Pighi, 31 ans, documentariste, écrivain et agent de voyage, qui a déjà deux livres à son nom.

Le prochain programme du trio, qui vient de divers horizons, mais se lie par amour pour le football, est de rencontrer l’équipe argentine au Qatar.

« Nous voulons rejoindre Messi. Nous sommes Lucas, Silvio et Lea et nous donnons tout pour la Scaloneta. Nous voyageons à vélo vers le Qatar, traversant l’Afrique et le Moyen-Orient. Nous avons commencé en Afrique du Sud et nous avons maintenant dépassé 10 pays. Aujourd’hui, nous sommes en Arabie Saoudite, pour pédaler les 2 000 derniers kilomètres pour voir Messi caresser le ballon”, a écrit le trio sur sa page Instagram TODO A PEDAL à son arrivée en Arabie Saoudite.

De plus, ils ont dit qu’ils voulaient voir Scaloneta remporter le troisième titre au Qatar le 18 décembre, le pays pour lequel les deux titres sont venus en 1978 et 1986 et les trois places de deuxième en 1930, 1990 et 2014.

“L’Odyssée a trois objectifs : se rendre au Qatar et chercher le trophée de la Coupe du monde à côté de la Scaloneta, enregistrer un documentaire sur le voyage, planter un arbre pour chaque kilomètre parcouru”, ont déclaré Ledezma, Pighi et Gatti, qui ont fait du vélo. à 80 milles chaque jour et ont dormi dans des tentes ou chez des personnes rencontrées en cours de route.

Originaire de la province de Cordoue, située à environ 600 km au nord-ouest de la capitale du pays, Buenos Aires, le voyage du groupe vise à aider l’environnement et à planter 10 500 nouveaux arbres dans leur pays d’origine.

Outre le visionnage des matchs, chaque kilomètre parcouru sera marqué par la plantation d’un arbre dans les montagnes de Cordoue.

« La forêt indigène de Cordoue souffre depuis des décennies à cause de la déforestation, et à l’heure actuelle il ne reste que 3 % de son total. C’est pourquoi nous voulons sensibiliser. L’un des principaux objectifs de ce voyage à vélo à travers l’Afrique et le Moyen-Orient est de collaborer avec notre belle province de Cordoue. Nous voulons transformer chaque kilomètre en plantant un arbre », ont-ils écrit sur leur page Instagram.

L’Argentine doit disputer son premier match le 22 novembre contre l’Arabie saoudite au stade de Lusail.

