Trois accusés qui auraient fait partie d’un complot extrémiste visant à kidnapper le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer pour déclencher une guerre civile ont été giflés de nouvelles accusations d’armes de destruction massive, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Un acte d’accusation du grand jury fédéral a accepté de nouvelles accusations contre Adam Fox, 40 ans, du Wyoming, Michigan; Barry Croft Jr., 45 ans, de Bear, Delaware; et Daniel Joseph Harris, 23 ans, de Lake Orion, Michigan, a déclaré mercredi le ministère de la Justice dans un communiqué.

Le trio, déjà accusé de complot d’enlèvement en octobre de l’année dernière, aurait conspiré pour faire sauter un pont près du domicile de Whitmer afin de frustrer son service de sécurité et d’entraver la réponse de la police, selon un acte d’accusation déposé mercredi.

Les procureurs fédéraux ont également déclaré que les hommes avaient organisé l’assaut d’un bâtiment lors d’exercices de formation et avaient élaboré des plans pour combattre les gardes de sécurité en utilisant « des engins explosifs improvisés, un lance-projectiles et d’autres armes. »





Les procureurs affirment également que Harris se vantait d’être un vétéran de l’infanterie du Marine Corps qui « peut faire bouger les choses si vous me donnez ce dont j’ai besoin, » dans un message lié à l’adhésion au groupe de milice Wolverine Watchmen.

La milice d’extrême droite antigouvernementale aurait des liens avec sept des 13 hommes initialement inculpés du complot sur Whitmer.

L’acte d’accusation déposé mercredi a également accusé Croft et Harris de possession d’un fusil d’assaut semi-automatique non enregistré.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’un autre des accusés, Ty Gerard Garbin, le chef des Wolverine Watchmen, encourt une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie après avoir plaidé coupable à l’accusation de complot en vue de kidnapper Whitmer en décembre. Il attend la condamnation.





Les procureurs affirment que Fox a recruté Garbin et d’autres membres de son groupe pour rejoindre le complot. Les hommes se seraient livrés à des pratiques de combat, notamment en utilisant des fusils d’assaut semi-automatiques avec des balles réelles et des explosifs.

Les accusés Fox, Croft, Harris, Kaleb Franks et Brandon Caserta risquent chacun la prison à vie s’ils sont reconnus coupables du complot d’enlèvement.

Croft et Harris encourent tous deux jusqu’à 10 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de possession d’un « dispositif destructeur non enregistré. » Harris risque encore 10 ans s’il est reconnu coupable de possession d’un fusil à canon court non enregistré.

