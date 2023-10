Le plus haut tribunal du Venezuela a suspendu les résultats des primaires de l’opposition de ce mois-ci, malgré les promesses du gouvernement socialiste de Nicolas Maduro de permettre à l’opposition de choisir son propre chef.

Le Tribunal suprême de justice, qui compte de nombreux juges nommés par le gouvernement, a statué que « tous les effets [of the primary] sont suspendus » et a exigé que les organisateurs remettent tous les bulletins de vote et autres documents relatifs au vote. María Corina Machado, ancienne politicienne favorable au marché, a remporté les élections primaires avec environ 93 pour cent des voix.

L’annonce de lundi intervient alors que les organisateurs des primaires du Venezuela se sont présentés au bureau du procureur général dans le cadre d’une enquête criminelle sur la manière dont le vote s’est déroulé. Les membres de l’opposition et les analystes ont rejeté l’enquête, la qualifiant de mesure politique visant à discréditer la primaire et la candidature de Machado.

La décision et l’enquête interviennent après que le gouvernement et l’opposition ont conclu un accord électoral au début du mois pour organiser des élections l’année prochaine. Cet accord a ouvert la voie aux États-Unis pour assouplir leurs sanctions strictes contre les secteurs pétrolier, minier et financier du Venezuela, ce qui pourrait potentiellement stimuler l’économie après des années d’effondrement.

Staline González, membre de l’équipe de négociation de l’opposition, a déclaré que cette décision pourrait affecter l’accord conclu avec Maduro. « Il y aura obstacle après obstacle », a-t-il déclaré lundi à propos du cheminement vers les élections de l’année prochaine. “Mais le désir de changement des Vénézuéliens ne sera pas freiné par une condamnation judiciaire.”

En juin, le contrôleur général de Caracas a disqualifié Machado, qui a longtemps été un critique féroce de Maduro et avait autrefois préconisé une intervention étrangère au Venezuela, de ses fonctions pendant 15 ans, lui interdisant ainsi de se présenter aux élections générales de l’année prochaine.

Les États-Unis ont averti que l’assouplissement des sanctions pourrait être annulé si les interdictions imposées aux candidats ne sont pas levées et si les prisonniers politiques ne sont pas libérés.

“Nous exhortons Nicolas Maduro et ses représentants à respecter les engagements qu’ils ont pris lors de la signature de l’accord sur la feuille de route politique”, a déclaré lundi le département d’État américain. “Le gouvernement américain prendra des mesures si Maduro et ses représentants ne respectent pas leurs engagements.”

Les primaires, qui se sont déroulées sans le soutien de l’État, ont vu plus de 2,4 millions d’électeurs se rendre aux urnes pour une élection considérée comme une opportunité de renverser l’homme fort Maduro, dont la victoire à l’élection présidentielle de 2018 a été considérée par les États-Unis, l’UE et l’opposition comme frauduleuse.

Depuis qu’il a succédé à feu Hugo Chavez à la présidence en 2013, Maduro a été confronté à un effondrement économique et à des pénuries généralisées de nourriture et de carburant. L’assouplissement des contrôles monétaires ces dernières années a contribué à atténuer la crise, mais n’a pas endigué l’exode, environ 7 millions de Vénézuéliens ayant quitté le pays au cours de la dernière décennie, selon l’ONU et les gouvernements étrangers.

Maduro n’a pas encore annoncé sa candidature aux élections de l’année prochaine, même si l’on s’attend largement à ce qu’il se présente.

Carmen Beatriz Fernández, qui dirige le cabinet vénézuélien de conseil en risques politiques DataStrategia, a déclaré que la décision du gouvernement Maduro d’autoriser la tenue des primaires puis de la discréditer faisait partie d’une stratégie visant à exiger des concessions sans risquer sa survie politique.

Maduro échangeait la « démocratie kidnappée » du Venezuela contre un allègement des sanctions américaines, a-t-elle déclaré. « Il essaie donc d’avoir le meilleur des deux mondes. [Maduro] évolue toujours dans l’ambiguïté. Il continuera à s’ouvrir puis à se fermer pour gagner le plus possible.